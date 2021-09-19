Фильмы о реальных преступлениях, которые пробирают до мурашек

Некоторые преступления, рассказы о которых пробирают до мурашек, входят в историю – настолько чудовищными и изощренными они были. «Рамблер» собрал лучшие фильмы и сериалы, основанные на реальных событиях.

Фото: Кадр из фильма "Подмена" Кадр из фильма "Подмена"

«Поймай меня, если сможешь» (2002)

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История профессионального преступника, который подделывал документы на протяжении нескольких лет – его мошенничество принесло ему миллионы долларов и «опыт работы» врачом, адвокатом и даже пилотом на пассажирской авиалинии. Однако на хвосте у него постоянно висел агент ФБР, который бы отдал все, чтобы схватить злоумышленника. В главных ролях криминальной драмы Стивена Спилберга снялись Леонардо ДиКаприо и Том Хэнкс.

Кадр из фильма "Поймай меня, если сможешь"

«Зодиак» (2007)

Детектив Дэвида Финчера, снятый по реальному делу убийцы из Сан-Франциско. Преступник, личность которого не установлена до сих пор, скрывался под псевдонимом Зодиак и орудовал в Северной Калифорнии: сам он заявлял о 37 убийствах, но официально доказанными считаются только семь. Отличительной фишкой преступника были письма и криптограммы, которые он лично писал в местные газеты, сообщая о преступлениях и обвиняя власти в бездействии. В главных ролях сыграли Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни-младший.

Кадр из фильма "Зодиак"

«Подмена» (2008)

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе 20-х: обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына, но сообщает полицейским, что это не он. Вместо помощи ее определяют в клинику для душевнобольных. Три номинации на «Оскар» и больше 100 000 000 долларов в мировом прокате! В главной роли – неподражаемая Анджелина Джоли.

Кадр из фильма "Подмена"

«Легенда» (2015)

История близнецов Реджи и Ронни Крэй – культовых фигур преступного мира Великобритании в 60-х, на счету которых вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб с голливудскими звездами и влиятельными политиками в списке гостей. Криминальный триллер с двойной ролью Тома Харди, который после выхода в прокат разобрали на мемы и цитаты!

Кадр из фильма "Легенда"

«Красивый. Плохой. Злой» (2019)

Драматический триллер о серийном убийце и похитителе людей Теде Банди, который действовал в 70-е в разных штатах Америки. По сюжету он совершает свои чудовищные преступления на фоне отношений с его избранницей Лиз, которая прожила с ним несколько лет.

Напомним, до казни на электрическом стуле 24 января 1989-го Тед Банди признался в 30 убийствах, но, по данным некоторых источников, число его жертв может превышать сотню человек.

Кадр из фильма "Красивый. Плохой. Злой"

«Американская история преступлений»

Первый сезон сериала посвящен делу О. Джея Симпсона, который в 1995 году был оправдан и избежал смертной казни за убийство своей жены и ее любовника. Второй сезон называется «Убийство Джанни Версаче» и рассказывает о смерти известного модельера от лица убийцы. Третий сезон сериала Райана Мерфи под названием «Импичмент» подсвечивает сексуальный скандал с участием Билла Клинтона и Моники Левински.

Кадр из сериала "Американская история преступлений"

«Нарко»

События в сериале происходят в 1980-х годах. В основе сюжета – реальная история о масштабных колумбийских наркокартелях, занимающихся продажей запрещенных веществ, убийствами, похищениями, терроризмом, и предводителе этой преступной империи Пабло Эскобаре, прославившимся своей жестокостью.

Кадр из сериала "Нарко"

«Создавая убийцу»

Документальный сериал Netflix, посвященный делу Стивена Эйвери, осужденного в 1985-м за преступление, которое он не совершал. Через 18 лет его выпустили по результатам новой экспертизы ДНК. Правда, после обвинили в убийстве и вновь отправили за решетку – на этот раз пожизненно. Проект получил четыре премии «Эмми».

Кадр из сериала "Создавая убийцу"

«Невозможно поверить»

Криминальный сериал Netflix о молодой девушке, чьи заявления о домогательствах были признаны ложными. За расследование дела, правда, все же берутся – две женщины-детектива, подозревающие, что речь может идти о реальном преступнике. Сериал основан на событиях, развернувшихся в 2008 году в американском городке Линнвуд, описанных в статье «Невероятная история изнасилования», которая получила Пулитцеровскую премию.

Кадр из сериала "Невозможно поверить"

«Чикатило» (2021)

Скромный учитель литературы и примерный семьянин убивает детей и женщин. Расследование жутких преступлений растянулось на десятилетие, потому что сотрудники милиции никак не могли связать все убийства в одну цепочку, а преступник (журналисты окрестили его «Бешеным зверем») был предельно осторожен. В главной роли снялся Дмитрий Нагиев.