Что смотреть в кино с 23 сентября

Фильмы, которые выходят на большие экраны на этой неделе, в подборке “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Клаустрофобы 2: Лига выживших" Кадр из фильма "Клаустрофобы 2: Лига выживших"

"Клаустрофобы 2: Лига выживших"

Продолжение истории о смертельно опасном квесте. Шестеро человек, каждый из которых стал победителем жестокого квеста, вновь вынуждены принять участие с жуткой игре. В этот раз квест стал еще опаснее, задания прежнего уже не кажутся героям такими сложными, как в прошлый раз. Пройти новый квест практически невозможно, а шансы выжить — минимальны.

"Холодный расчет"

Бывший военный Уильям Телл оставил службу и начал новую жизнь: хладнокровие и умение считать не несколько шагов вперед, в совершенстве отточенные на прежней работе, помогают ему в новом увлечении — покере. Телл собирается принять участие в Мировой серии игр, где есть возможность выиграть большие деньги. Но знакомый Кирк уговаривает Уильяма отомстить бывшему врагу. Телл отказывается и пытается переубедить Кирка, но оказывается втянут в опасную игру, в которой прошлое настигает их обоих.

"Дело"

Профессор ВУЗа в небольшом городе Давид Гурамович, обвинил мэра в краже крупной суммы денег. Он требует справедливости, но неожиданно сам отправляется под домашний арест, став фигурантом в деле о растрате. Окружающие советуют ему снять обвинение и пойти на мировую с мэром, чтобы не пострадать самому, но Давид собирается идти до конца.

"После пробуждения"

Девушка по имени Вивиан попадает в аварию. Очнувшись в больнице, она не может вспомнить ничего из того, что происходило в ее жизни некоторое время назад. В частности, ее беспокоит вопрос, как сделать выбор между двумя молодыми людьми, которые ждут ее внимания, если она совершенно не помнит ни одного из них и не подозревает, какие отношения их связывают.

"Махнемся телами"