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Режиссер Звягинцев вышел из комы

ТК «Звезда»иещё 5
2 часа назад

Режиссер Звягинцев вышел из комы
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Врачи вывели российского режиссера Андрея Звягинцева из состояния искусственной комы, в которой он находился из-за тяжелейшей формы коронавирусной инфекции. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Звягинцев был госпитализирован в июне после приступов удушья. Врачи диагностировали у него легочную эмболию. Семья приняла решение лечить мэтра за границей. С поражением 90 процентов легких Андрея Звягинцева доставили в немецкую клинику.

Андрей Звягинцев - кинорежиссер, сценарист. Лауреат премий Каннского и Венецианского фестивалей. Дважды номинирован на премию «Оскар» и премию британской киноакадемии BAFTA. Обладатель «Золотого глобуса» за фильм «Левиафан» в 2015 году.

Фильмы,Оскар,Алексей Венедиктов,Андрей Звягинцев,Эхо Москвы,
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