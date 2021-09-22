Режиссер Звягинцев вышел из комы

Врачи вывели российского режиссера Андрея Звягинцева из состояния искусственной комы, в которой он находился из-за тяжелейшей формы коронавирусной инфекции. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Звягинцев был госпитализирован в июне после приступов удушья. Врачи диагностировали у него легочную эмболию. Семья приняла решение лечить мэтра за границей. С поражением 90 процентов легких Андрея Звягинцева доставили в немецкую клинику.