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Оксимирон и сын Табакова сыграют в экранизации Пелевина

Газета.Ruиещё 3
25 минут назад

В сети появился трейлер фильма "Ампир V", экранизации романа Виктора Пелевина "Empire V".

Оксимирон и сын Табакова сыграют в фильме по Пелевину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ролике показываются главные герои ленты - вампиры Рама и Митра, роли которых исполнили соответственно Павел Табаков и Мирон Федоров (Оксимирон).

По сюжету фэнтези Виктора Гинзбурга обычный молодой парень Роман Шторкин становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми. В итоге он раскрывает заговор, согласно которому вампиры управляют человечеством.

"Ампир V" выйдет на российские экраны в ноябре 2021 года. В проекте, помимо Федорова и Табакова, сыграли Марина Зудина, Владимир Долинский и Федор Бондарчук.

Фильмы,Мирон Федоров,Владимир Долинский,Виктор Гинзбург,Виктор Пелевин,Федор Бондарчук,Павел Табаков,Марина Зудина,
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