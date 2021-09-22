Оксимирон и сын Табакова сыграют в фильме по Пелевину

В сети появился трейлер фильма "Ампир V", экранизации романа Виктора Пелевина "Empire V".

В ролике показываются главные герои ленты - вампиры Рама и Митра, роли которых исполнили соответственно Павел Табаков и Мирон Федоров (Оксимирон).

По сюжету фэнтези Виктора Гинзбурга обычный молодой парень Роман Шторкин становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми. В итоге он раскрывает заговор, согласно которому вампиры управляют человечеством.