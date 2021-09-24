5 фильмов, после которых захочется жить

У каждого из нас бывают плохие дни, когда планы рушатся, близкие люди причиняют боль, а все обстоятельства складываются против вас. «Рамблер» собрал киноленты, которые вернут желание дышать.

Фото: Кадр из фильма «Крупная рыба» Кадр из фильма «Крупная рыба»

«1+1» (в оригинале «Неприкасаемые»)

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Смешная и грустная французская драма, основанная на реальных событиях. Филипп (Франсуа Клюзе) богат и знатен, но его жизнь перечеркнуло несчастье. В результате несчастного случая он стал инвалидом и ему нужен помощник, который круглосуточно будет рядом с ним. Грубоватый Дрисс (Омар Си) с криминальным прошлым приходит на собеседование только ради официального отказа, чтобы и дальше получать пособие по безработице. Он не льстит богачу, не жалеет его и не пытается создать о себе хорошее впечатление. Заинтересованный таким поведением Филипп принимает его на работу. Дрисс не разбирается в опере, не имеет понятия о хороших манерах и говорит все, что думает. Он превращает упорядоченную жизнь хозяина в цепь спонтанных приключений. Именно поэтому рядом с ним Филипп начинает чувствовать себя живым.

Кадр из фильма «1+1»

«Всегда говори «да»

Угрюмый и замкнутый после разрыва с женой Карл (Джим Керри) идет по жизни с девизом «Нет», неохотно встречается даже с лучшими друзьями, постоянно придумывая отговорки, и отказывает всем клиентам в банке, где работает. Однажды он случайно попадает на семинар, ведущий которого предлагает ему провести эксперимент и на любой вопрос отвечать только «да». Карл решает попробовать и в результате начинает попадать в одну необычную ситуацию за другой. Он встречает красотку Элисон (Зоуи Дешанель), становится самым популярным сотрудником банка, осваивает корейский язык и пилотирование самолета, с легкостью решает проблемы друзей и даже спасает жизнь человеку. Но эксперимент не будет длиться вечно, а значит Карлу придется вновь стать собой и сделать выбор.

«Крупная рыба»

Эдвард (Юэн Макгрегор) торгует необычными устройствами и странствует по городам. Его прошлое настолько удивительно, что кажется сказкой. Он был знаком с ведьмой-предсказательницей, дружил с великаном и знаменитым поэтом, работал на оборотня — директора цирка и жил в городе Мираж. Но его сын Уилл (Билли Крудап) считает, что отец всего лишь фантазер, который всю жизнь сочинял небылицы о себе. Теперь Эдвард стар и болен, а сын решает наконец проверить истории отца и находит город Мираж. Там он понимает, что Эдвард на самом деле всегда говорил правду, хотя и приукрашивал ее.

Кадр из фильма «Стажер»

«Стажер»

Пенсионер Бен (Роберт Де Ниро) одиноко живет в Нью-Йорке: сын со своей семьей находится в Калифорнии, жена умерла, работа в прошлом. Тогда он устраивается стажером в офис интернет-магазина модной одежды, который участвует в соответствующей социальной программе. Его начальницей становится Джулс Остин (Энн Хэтэуэй), которая сначала не понимает, как вести себя с человеком старшего поколения, который не разбирается в современных технологиях. Но Бен не теряется, жизненный опыт и галантные манеры выручают там, где не хватает знаний. Он снова ощущает себя нужным, а Джулс начинает видеть в нем не просто сотрудника, а почти мудрого отца, который помогает ей в решении и ее личных проблем.

«Мисс Петтигрю живет одним днем»