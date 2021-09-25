"Королевская семья убьет меня?": вышел трейлер нового фильма про принцессу Диану

Кинокомпания Neon опубликовала трейлер нового фильма о Диане, где была высказала одна из версий гибели принцессы. Ролик опубликован на YouTube.

Фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы", главную роль в котором сыграла американская актриса Кристен Стюарт, выйдет в прокат 5 ноября. Премьера картины уже состоялась на Венецианском кинофестивале. Критики высоко оценили работу создателей картины и главной актрисы.

Сюжет посвящен событиям в жизни леди Ди, которые происходили в канун Рождества 1991 года. Тогда она уже была близка к разводу с принцем Чарльзом, сыном королевы Елизаветы II. Режиссером картины выступил Пабло Ларраин, а автором сценария — Стивен Найт.

Многие поклонники обратили внимание, что в одном из эпизодов героиня Стюарт говорит "Ты думаешь королевская семья убьет меня?". Поэтому зрители решили, что режиссеры склонны транслировать одну из версий, согласно которым к гибели принцессы Дианы была причастна сама королева.

В картине принца Чарльза сыграет британский актер Джек Фартинг, роль королевы Елизаветы II исполнит актриса из Шотландии Стелла Гонет.

В комментариях к ролику поклонники оказались восхищены актерским талантом Кристен Стюарт.

"Кристен Старт действительно достойна награды", "Там действительно есть много моментов, где она ведет себя как принцесса Диана", "Это выглядит великолепно", "Я могу почувствовать депрессию принцессы Дианы через глаза Кристен, невероятно!", — написали зрители в комментариях к ролику.