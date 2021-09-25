Жюри объявили победителя «Кинотавра»

Главная награда кинофестиваля присуждена драме «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Полный список лауреатов опубликован на сайте «Кинотавра».

Фото: Кадр из фильма «Море волнуется раз» Кадр из фильма «Море волнуется раз»

Картина рассказывает о молодой влюбленной паре — Саше и Коле — которые спрятались от мира в старом доме в чаще леса. Они целуются, ссорятся и бесконечно говорят о любви. Но ночью девушке снятся кошмары, в которых она видит как гигантская волна накрывает город. Однажды влюбленные встречают супружескую пару, которые странным образом похожи на них.

Сашу сыграла дочь знаменитого Сергея Бодрова Ольга, которая получила и приз за лучшую женскую роль. В остальных ролях заняты Валерий Степанов, Юлия Ауг («Екатерина») и Андрей Смоляков («Мосгаз»). Телезрители знают Николая Хомерики по сериалам «Синдром дракона», «Тайны города Эн» и «Любовницы», киноманы помнят его драму «Сказка про темноту».

Лучшим режиссером стал Владимир Мункуев («Нуучча»), а лучшим оператором — Николай Желудович за работу в фильме «Молоко птицы». Павел Деревянко победил в номинации «Лучшая мужская роль», жюри отметили его работу в киноленте «Подельники». «Общага» Романа Васьянова получила приз за лучший дебют, а лучшими сценаристами стали Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Март Таниэль, авторы картины «Капитан Волконогов сбежал» — критики пророчили ей главный приз.

Специальным дипломом жюри «За вдохновение и нежность безумия» награжден фильм «Герда» Натальи Кудряшовой. Алексей Ретинский отмечен как автор оригинальной музыки к фильму «Медея» Александра Зельдовича.