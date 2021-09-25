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Жюри объявили победителя «Кинотавра»

Кристина Уколова
25 сентября 2021

Главная награда кинофестиваля присуждена драме «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Полный список лауреатов опубликован на сайте «Кинотавра».

Жюри объявили победителя «Кинотавра»
Фото: Кадр из фильма «Море волнуется раз»Кадр из фильма «Море волнуется раз»

Картина рассказывает о молодой влюбленной паре — Саше и Коле — которые спрятались от мира в старом доме в чаще леса. Они целуются, ссорятся и бесконечно говорят о любви. Но ночью девушке снятся кошмары, в которых она видит как гигантская волна накрывает город. Однажды влюбленные встречают супружескую пару, которые странным образом похожи на них.

Сашу сыграла дочь знаменитого Сергея Бодрова Ольга, которая получила и приз за лучшую женскую роль. В остальных ролях заняты Валерий Степанов, Юлия Ауг («Екатерина») и Андрей Смоляков («Мосгаз»). Телезрители знают Николая Хомерики по сериалам «Синдром дракона», «Тайны города Эн» и «Любовницы», киноманы помнят его драму «Сказка про темноту».

Лучшим режиссером стал Владимир Мункуев («Нуучча»), а лучшим оператором — Николай Желудович за работу в фильме «Молоко птицы». Павел Деревянко победил в номинации «Лучшая мужская роль», жюри отметили его работу в киноленте «Подельники». «Общага» Романа Васьянова получила приз за лучший дебют, а лучшими сценаристами стали Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Март Таниэль, авторы картины «Капитан Волконогов сбежал» — критики пророчили ей главный приз.

Специальным дипломом жюри «За вдохновение и нежность безумия» награжден фильм «Герда» Натальи Кудряшовой. Алексей Ретинский отмечен как автор оригинальной музыки к фильму «Медея» Александра Зельдовича.

Между тем зрители высказали свое мнение и выбрали свой лучший фильм «Кинотавра».

Фильмы,Сказка про темноту,Синдром дракона,Любовницы,Тайны города Эн,Роман Васьянов,Валерий Степанов,Александр Зельдович,Николай Хомерика,Сергей Бодров,Павел Деревянко,Наталья Кудряшова,Алексей Чупов,Андрей Смоляков,Юлия Ауг,
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