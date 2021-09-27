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Что смотреть в кино с 30 сентября

Мария Кимакович
1 час назад

Продолжение истории Венома и другие премьеры недели в подборке “Рамблера”.

Что смотреть в кино с 30 сентября
Фото: Кадр из фильма "Веном 2"Кадр из фильма "Веном 2"

"Веном 2"

Видео дня

Прошел год после событий первого фильма. Журналист Эдди Брок пытается восстановить свою карьеру, параллельно приспосабливаясь к жизни в качестве хозяина Венома. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади. Позже оказывается, что в последнего вселяется сущность Карнажа, который помогает своему хозяину в лице Касади сбежать из тюрьмы после неудавшейся казни. На противостоянии Венома и Карнажа и строится сюжет картины.

"Лес призраков: Сатор"

Адам живет в лесной хижине, став добровольным отшельником, и проводит дни в обществе своей собаки, да изредка его навещает брат. Согласно древней легенде, на эту землю наложено проклятие старой ведьмы, эти территории в течение многих веков принадлежали ей и ее призракам. И теперь она посылает древнего духа Сатора заявить на лес свои права.

"Бестселлер"

Люси получает в наследство издательский бизнес, ранее приносивший прибыль, но в последнее время получающий лишь негативные отзывы. Хороших книг издательство давно не выпускало, дело идет ко дну. Но Люси узнает, что издательство должно выпустить книгу писателя Хэрриса Шоу, которая, возможно, стала бы спасением для книжного бизнеса девушки. Люси отправляется в тур по стране, чтобы заинтересовать книгой молодежь. С собой она берет Хэрриса Шоу, который, вот беда, оказывается беспробудным пьяницей, утопившим свой талант в выпивке.

"Титан"

После аварии, в которую Алекса попала в детстве, в голове у нее титановая пластина. А отцу, с которым она была в машине в тот злополучный день, кажется, нет до нее никакого дела. Через пятнадцать лет Алекса становится танцовщицей в стриптиз-клубе, которая не очень любит людей и реагирует на проявление близости весьма агрессивно. Однажды проявление физического насилия заходит слишком далеко и Алексе приходится удариться в бега: она меняет свой облик, утягивает скотчем грудь и живот, бреет голову и становится похожем на юношу. По случайному стечению обстоятельств, встретив ее, старый пожарный по имени Венсан узнает в новом облике девушки своего сына, пропавшего много лет назад. Алекса, которой необходимо укрытие, начинает ему подыгрывать.

"Ее заветное желание"

Анимационный фильм режиссера Котаро Тамура рассказывает историю Жозе, которая прикована к инвалидному креслу и все время проводит за чтением и рисованием. Но ее взгляды на жизнь меняются, когда она знакомится со студентом по имени Цунэо. Да и сам молодой человек начинает смотреть на мир иначе, после встречи с Жозе.

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