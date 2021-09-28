Фильмы, которые напомнят о школьной любви

Одних героев запрет отца заставил идти на отчаянный шаг, а другим пришлось скрываться ото всех, чтобы не разбить чужие сердца. "Рамблер" сделал подборку фильмов, которые помогут вспомнить о том, что такое школьная любовь.

Фото: Кадр из фильма "10 причин моей ненависти" Кадр из фильма "10 причин моей ненависти"

"10 причин моей ненависти"

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У сестер Бьянки и Кэт очень строгий отец, который поставил условие, что младшая из них пойдет на свидание только тогда, когда старшая тоже согласится встретиться с парнем. Однако загвоздка состоит в том, что Кэт позиционирует себя как мужененавистница. И тогда у Бьянки созревает план — найти для сестры подходящего молодого человека. Главные роли в фильме исполнили Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордо-Левитт и Лариса Олейник.

"Лето. Одноклассники. Любовь"

Кадр из фильма "Лето. Одноклассники. Любовь"

Лола, или Лол, как ее зовут друзья живет жизнью самого настоящего американского подростка — прогуливает занятия, устраивает вечеринки и совсем недавно она рассталась с парнем. Пережить расставания ей помогает лучший друг Кайл, и вскоре между ними начинают зарождаться романтические чувства, которые они всячески стараются скрывать. Но ряд обстоятельств приводит к их ссоре и теперь только честность и поездка в Париж могут все исправить. Главные роли в фильме исполнили Майли Сайрус, Дуглас Бут и Деми Мур.

"Сто дней после детства"

Кадр из фильма "Сто дней после детства"

Для школьника Мити Лопухина это лето в пионерском лагере, который находится в бывшей дворянской усадьбе, станет последнем в его детстве. Благодаря этому периоду главному герою удастся понять смысл и величие искусства, а также узнать радость и горечь первой любви. В фильме Сергея Соловьева сыграли Борис Токарев, Татьяна Друбич, Ирина Малышева и другие.

"Школьный вальс"

Кадр из фильма "Школьный вальс"

История московских школьников очень сложна не только для зрителей, но и для самих героев. Зося выясняет, что она беременна, а ее молодой человек Гоша, узнав об этом, не был готов принять ответственность, поэтому он решил бросить девушку с навалившимися на нее совсем недетскими проблемами. Герои находятся на грани взросления и им придется столкнуться с действительно жестокими уроками. Главные роли в картине Павла Любимого исполнили Елена Цыплакова и Сергей Насибов.

"Статус: Обновлен"

Кадр из фильма "Статус: Обновлен"

Современный подросток по имени Кайл переехал с семьей в другой город, и теперь ему придется вновь знакомиться с одноклассниками и налаживать с ними общение. Однако его так и не приняли в коллектив, и многие сверстники стали над ним издеваться. Но однажды он обзавелся смартфоном с уникальным приложением, который изменил его жизнь. Оно воплощает в реальность все, что ты в нем напишешь. И тогда Кайл становится самым популярным в школе. Казалось бы, он получил все, о чем мечтал, но на деле потерял он совсем не меньше. Главные роли в фильме исполнили Росс Линч, Оливия Холт, Харви Гильен и Грегг Салкин.

"Классный мюзикл"

Кадр из фильма "Классный мюзикл"