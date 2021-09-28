Фильмы, которые напомнят о школьной любви

Одних героев запрет отца заставил идти на отчаянный шаг, а другим пришлось скрываться ото всех, чтобы не разбить чужие сердца. "Рамблер" сделал подборку фильмов, которые помогут вспомнить о том, что такое школьная любовь.
У сестер Бьянки и Кэт очень строгий отец, который поставил условие, что младшая из них пойдет на свидание только тогда, когда старшая тоже согласится встретиться с парнем. Однако загвоздка состоит в том, что Кэт позиционирует себя как мужененавистница. И тогда у Бьянки созревает план — найти для сестры подходящего молодого человека. Главные роли в фильме исполнили Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордо-Левитт и Лариса Олейник.
Лола, или Лол, как ее зовут друзья живет жизнью самого настоящего американского подростка — прогуливает занятия, устраивает вечеринки и совсем недавно она рассталась с парнем. Пережить расставания ей помогает лучший друг Кайл, и вскоре между ними начинают зарождаться романтические чувства, которые они всячески стараются скрывать. Но ряд обстоятельств приводит к их ссоре и теперь только честность и поездка в Париж могут все исправить. Главные роли в фильме исполнили Майли Сайрус, Дуглас Бут и Деми Мур.
Для школьника Мити Лопухина это лето в пионерском лагере, который находится в бывшей дворянской усадьбе, станет последнем в его детстве. Благодаря этому периоду главному герою удастся понять смысл и величие искусства, а также узнать радость и горечь первой любви. В фильме Сергея Соловьева сыграли Борис Токарев, Татьяна Друбич, Ирина Малышева и другие.
История московских школьников очень сложна не только для зрителей, но и для самих героев. Зося выясняет, что она беременна, а ее молодой человек Гоша, узнав об этом, не был готов принять ответственность, поэтому он решил бросить девушку с навалившимися на нее совсем недетскими проблемами. Герои находятся на грани взросления и им придется столкнуться с действительно жестокими уроками. Главные роли в картине Павла Любимого исполнили Елена Цыплакова и Сергей Насибов.
Современный подросток по имени Кайл переехал с семьей в другой город, и теперь ему придется вновь знакомиться с одноклассниками и налаживать с ними общение. Однако его так и не приняли в коллектив, и многие сверстники стали над ним издеваться. Но однажды он обзавелся смартфоном с уникальным приложением, который изменил его жизнь. Оно воплощает в реальность все, что ты в нем напишешь. И тогда Кайл становится самым популярным в школе. Казалось бы, он получил все, о чем мечтал, но на деле потерял он совсем не меньше. Главные роли в фильме исполнили Росс Линч, Оливия Холт, Харви Гильен и Грегг Салкин.
Капитан команды по баскетболу Трой и тихая отличница, а также президент клуба науки Габриэлла познакомились на праздновании Нового года, когда им пришлось исполнить песню дуэтом. А после праздничных каникул выяснилось, что теперь два студента средней школы будут учиться вместе. Их обрадовала эта новость, и тогда они решили тайно прослушаться для школьного мюзикла. Трой и Габриэлла еще не знали, к чему приведет такое решение, и что оно изменит их жизни навсегда. Главные роли в фильме исполнили Зак Эфрон. Ванесса Энн Хадженс, Эшли Тисдейл и Лукас Грабил. У картины также есть продолжение: "Классный мюзикл: Каникулы" и "Классный мюзикл: Выпускной".