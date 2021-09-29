7 фильмов, в которых все скрытое становится явным

Ученые-скептики разоблачают экстрасенсов-шарлатанов, преступник «забирает» личности своих жертв: «Рамблер собрал фильмы-загадки, которые заставят поломать голову над их сюжетами.
Криминальная драма Кристофера Нолана о следователе страховой компании Леонардо Шелби, цель которого найти убийцу жены. Правда, он страдает редкой формой амнезии и помнит все до убийства, но не запоминает, что было пятнадцать минут назад. Ему постоянно приходится оставлять самому себе записки, фотографии и даже делать татуировки для напоминания о людях, местах и событиях, которых не может сохранить его память.
Хитроумный убийца уже 20 лет ускользает от правосудия, прикрываясь личностями своих жертв. Он использует их имена, кредитки, квартиры и даже платит налоги. Детективы Монреаля зашли в тупик в расследовании. Тут-то его дело и передают агенту ФБР Иллиане Скотт, которая использует нетрадиционный метод для поимки преступника. В главных ролях психологического триллера: Анджелина Джоли и Итан Хоук.
В Вене начала 20-го века появляется иллюзионист Эйзенхаймом, который впечатляет публику своим мастерством.
Слава о необыкновенном чародее доходит до кронпринца Леопольда, поэтому тот посещает одно из представлений Эйзенхайма. Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Её появление в зале запускает целую вереницу необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое...
Фантастический триллер Кристофера Нолана с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом в главных ролях. Это история об иллюзионистах, дружеская конкуренция которых со временем перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты зрелищных трюков и сорвать их исполнение. На кону – жизни окружающих их людей и их собственные.
Интеллектуальный триллер об ученых-скептиках, которые пытаются разоблачить скандального экстрасенса Сильвера. Правда, люди, которые знали о нем до его якобы добровольного ухода со сцены, не забыли, что тогда таинственной смертью погиб главный критик деятельности Сильвера. В главных ролях сильнейший актерский состав: Киллиан Мерфи, Роберт Де Ниро, Сигурни Уивер, Элизабет Олсен и другие.
Накануне празднования пятилетия брака неожиданно пропадает главная виновница торжества, а в доме остаются следы борьбы, кровь и подсказки, которые помогут раскрыть правду. Фильм-головоломка Дэвида Финчера с Беном Аффлеком в главной роли снят по одному из самых популярных романов последних лет - книге Гиллиан Флинн «Исчезнувшая».
В центре сюжета – пятеро женатых друзей, которым несколько надоела их однообразная семейная жизнь. Они решают совместно снять лофт, чтобы приводить туда любовниц и реализовывать свои фантазии. Но однажды они находят в общей квартире тело убитой женщины. Теперь они подозревают друг друга в убийстве