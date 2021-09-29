7 фильмов, в которых все скрытое становится явным

Ученые-скептики разоблачают экстрасенсов-шарлатанов, преступник «забирает» личности своих жертв: «Рамблер собрал фильмы-загадки, которые заставят поломать голову над их сюжетами.

Фото: Кадр из фильма "Лофт" Кадр из фильма "Лофт"

«Помни» (2000)

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Криминальная драма Кристофера Нолана о следователе страховой компании Леонардо Шелби, цель которого найти убийцу жены. Правда, он страдает редкой формой амнезии и помнит все до убийства, но не запоминает, что было пятнадцать минут назад. Ему постоянно приходится оставлять самому себе записки, фотографии и даже делать татуировки для напоминания о людях, местах и событиях, которых не может сохранить его память.

Кадр из фильма "Помни"

«Забирая жизни» (2004)

Хитроумный убийца уже 20 лет ускользает от правосудия, прикрываясь личностями своих жертв. Он использует их имена, кредитки, квартиры и даже платит налоги. Детективы Монреаля зашли в тупик в расследовании. Тут-то его дело и передают агенту ФБР Иллиане Скотт, которая использует нетрадиционный метод для поимки преступника. В главных ролях психологического триллера: Анджелина Джоли и Итан Хоук.

Кадр из фильма "Забирая жизни"

«Иллюзионист» (2006)

В Вене начала 20-го века появляется иллюзионист Эйзенхаймом, который впечатляет публику своим мастерством.

Слава о необыкновенном чародее доходит до кронпринца Леопольда, поэтому тот посещает одно из представлений Эйзенхайма. Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Её появление в зале запускает целую вереницу необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое...

Кадр из фильма "Иллюзионист"

«Престиж» (2006)

Фантастический триллер Кристофера Нолана с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом в главных ролях. Это история об иллюзионистах, дружеская конкуренция которых со временем перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты зрелищных трюков и сорвать их исполнение. На кону – жизни окружающих их людей и их собственные.

Кадр из фильма "Престиж"

«Красные огни» (2012)

Интеллектуальный триллер об ученых-скептиках, которые пытаются разоблачить скандального экстрасенса Сильвера. Правда, люди, которые знали о нем до его якобы добровольного ухода со сцены, не забыли, что тогда таинственной смертью погиб главный критик деятельности Сильвера. В главных ролях сильнейший актерский состав: Киллиан Мерфи, Роберт Де Ниро, Сигурни Уивер, Элизабет Олсен и другие.

Кадр из фильма "Красные огни"

«Исчезнувшая» (2014)

Накануне празднования пятилетия брака неожиданно пропадает главная виновница торжества, а в доме остаются следы борьбы, кровь и подсказки, которые помогут раскрыть правду. Фильм-головоломка Дэвида Финчера с Беном Аффлеком в главной роли снят по одному из самых популярных романов последних лет - книге Гиллиан Флинн «Исчезнувшая».

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Лофт» (2014)

В центре сюжета – пятеро женатых друзей, которым несколько надоела их однообразная семейная жизнь. Они решают совместно снять лофт, чтобы приводить туда любовниц и реализовывать свои фантазии. Но однажды они находят в общей квартире тело убитой женщины. Теперь они подозревают друг друга в убийстве