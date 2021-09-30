5 фильмов, после которых вы будете ждать зимы

Выучить французский и победить время, влюбиться в настоящего джентльмена и пережить сказочные приключения — фильмы, которые докажут, что зима это лучшее время года, — в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Отпуск по обмену» Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

«Отпуск по обмену»

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Романтическая комедия в лучших традициях Голливуда. Американка Аманда (Кэмерон Диас) и англичанка Айрис (Кейт Уинслет) знакомятся на сайте обмена жильем на время отпуска. На первый взгляд, между героинями нет ничего общего: Аманда — целеустремленная владелица рекламного агентства, а Айрис — застенчивая журналистка, которая пишет для свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph». Но обе женщины переживают сложный период в личной жизни: Аманде изменяет ее парень, а Айрис безответно влюблена в мужчину, который не ценит ее чувства. Тогда они решаются на эксперимент: Айрис отправляется встречать Рождество в Калифорнию в доме Аманды, а Аманда приезжает в заснеженную английскую провинцию, чтобы встретить праздник в уютном коттедже Айрис. Зимняя история любви героини Кэмерон Диас — лучшее, что есть в этом фильме. Ведь Аманда встречает образцового британца Грэма и на себе испытывает фирменное обаяние Джуда Лоу, погружаясь в жизнь, знакомую лишь по английским романам.

«День сурка»

Культовый фильм, который на весь мир разрекламировал не самый значительный американский праздник, а заодно описал состояние, которое иногда знакомо каждому — когда кажется, что жизнь стала замкнутым кругом. В такую ситуацию попадает и циник Фил (Билл Мюррей), который давно устал от нелюбимой работы. Вместе с новым продюсером Ритой (Энди Макдауэлл) и оператором Ларри (Крис Эллиотт) он едет в городок Панксатони, чтобы сделать репортаж о местном празднике. Там он попадает в ловушку одного дня, причем никто кроме Фила ничего странного не замечает. Сначала он от безысходности пьет, хулиганит и даже совершает ограбление, но все равно не может попасть в третье февраля. Потом он понимает, что бесконечное второе февраля дает ему шанс сделать все, на что обычно не хватает времени — освоить пианино, французский язык и даже искусство ледяных скульптур. А самое главное — остановиться, а не проходить мимо и помочь тем, кто в этом нуждается прямо сейчас.

«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Первый и лучший фильм заглохшей на полпути франшизы от компании Disney. А зимняя половина фильма — визуально самая эффектная часть киноленты, которая отлично передает волшебную атмосферу зимы. Дети Певенси вынуждены жить в доме старого профессора Кёрка и его строгой экономки, потому что идет война и все дети эвакуированы на север Англии. Во время игры в прятки маленькая Люси (Джорджи Хенли) прячется в шкаф и попадает в Нарнию — страну, где уже сто лет идет зима, не отмечают Рождество и властвует бессердечная Белая колдунья Джадис. Заснеженная равнина с живым горящим фонарем, фавн с зонтиком и в шарфе, таинственный зимний лес и ледяной дворец Джадис — фильм можно назвать живой иллюстрацией настоящей зимней сказки.

«Золотой компас»

Еще одна снежная сказка, хотя и более мрачная по стилю, чем предыдущая, но не менее впечатляющая. Лира (Дакота Блю Ричардс) живет в Оксфорде в одном из параллельных миров, где владычествует реформированная Жаном Кальвином католическая церковь, технологии стимпанка, на севере живут ведьмы и бронированные медведи. Девочка становится обладательницей загадочного компаса, который может рассказывать о событиях, происходящих где-то далеко, и отправляется на север, чтобы найти своего похищенного друга в числе других пропавших в последнее время детей. Захватывающая история, холодная, жестокая, но визуально красивая — как снежинка под увеличительным стеклом.

«Серебряные коньки»