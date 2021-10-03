Фильмы, в которых знакомство с родителями оборачивается катастрофой

Родители готовы на все, чтобы вывести на чистую воду избранников (и избранниц) своих отпрысков, ведь кто знает, что они скрывают. «Рамблер» собрал фильмы, в которых знакомство с родственниками второй половинки оборачивается катастрофой.

Фото: Кадр из фильма "Знакомство с родителями" Кадр из фильма "Знакомство с родителями"

«Знакомство с родителями» (2000)

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Отвязная комедия о том, как неудачник Грэг Факер пытается влиться в семью своей невест, глава которой агент ЦРУ в отставке, устраивающий различные проверки избраннику дочери. Кстати, у фильма есть достойное продолжение - «Знакомство с Факерами» и «Знакомство с Факерами – 2».

Кадр из фильма "Знакомство с родителями"

«Если свекровь – монстр» (2005)

Шарлотта после долгих попыток найти подходящего мужчину наконец-то встречает Кевина, который кажется ей идеалом. Он делает возлюбленной предложение, и их сказке нет конца. Тут-то в их жизни и появляется властная мать Кевина – Виола, которая готова сделать все, чтобы свадьбы сына не состоялась В главных ролях романтической комедии: Дженнифер Лопес и Джейн Фонда.

Кадр из фильма "Если свекровь – монстр"

«Легкое поведение» (2008)

Ретро-комедия о Джоне Уиттейкере, который по уши влюбляется в американскую гонщицу Лариту и после медового месяца отвозит супругу в Англию, чтобы представить своей семье. Однако девушка даже в страшном сне не могла себе представить, что ей придется вступить в схватку со свекровью, которая никак не может мириться с легким поведением невестки. В главных ролях: Джессика Бил, Бен Барнс и Колин Фёрт.

Кадр из фильма "Легкое поведение"

«Век Адалин» (2015)

Адалин родилась в начале 20 века и в результате автокатастрофы внезапно перестала стареть. Она живет на свете уже сто лет, но так и не может найти любимого человека. Внезапно девушка встречает обаятельного мужчину, ради которого она хочет снова стать смертной, но сможет ли Их отношения осложнит и знакомство с родителями избранника, все дело в том, что отец молодого человека знает тайну Адалин. В главной роли фантастической мелодрамы - звезда оригинальной «Сплетницы» Блейк Лайвли.

Кадр из фильма "Век Адалин"

«Почему он?» (2016)

Нед Флеминг приезжает в гости к старшей дочери и знакомится с ее безумным женихом-миллионером из Кремниевой долины. Поведение парня вызывает у главы семейства негодование, и он объявляет войну избраннику своей милой Стефани. В главных ролях скабрезной комедии: Джеймс Франко и Зои Дойч.

Кадр из фильма "Почему он?"

«Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.

Кадр из фильма "Безумно богатые азиаты"

«Я иду искать» (2019)

Хоррор-комедия о безумной семейной традиции, которая превращает первую брачную ночь героини в кровавую игру на выживание с ее новыми родственниками. В главных ролях: Самара Уивинг и Адам Броди.