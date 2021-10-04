Что смотреть в кино с 7 октября

Долгожданное продолжение бондианы и другие премьеры недели в подборке "Рамблера".
Двадцать пятый фильм бондианы, наконец, выходит на экраны. Агент 007 решил временно оставить службу. Он отдыхает на Ямайке, но праздное времяпрепровождение прерывается призывом о помощи. Джеймс Бонд возвращается к привычной роли шпиона, которому предстоит спасти мир от злодея по имени Сафин.
Лекс занимается изучением паранормальных явлений и на день рождения в подарок получает поездку на заброшенный курорт, по слухам, населенный призраками. Лекс отправляется на остров вместе с друзьями, среди которых не все верят в потусторонние силы и в то, что на курорте их может поджидать опасность. Однако вскоре им предстоит поверить в сверхъестественное, и лишь Лекс может помочь им вернуться домой живыми.
Фильм Пола Верховена переносит зрителей в Италию эпохи Возрождения. Монахиня Бенедетта, отправленная в монастырь в детстве, убеждает всех, что общается с богом. Девушка умеет прекрасно притворяться и быть такой, какой ее хотят видеть. Но однажды она влюбляется в новую послушницу и это становится известно за пределами монастыря.
Франс де Мер — журналистка с весьма своеобразными принципами работы. Она отправляется во все горячие точки мира и способна резко ответить даже самому президенту. Стремительный рост популярности девушки приводит к тому, что она получает собственное ток-шоу на центральном канале. Но однажды невероятная популярность надоедает Франс и она уезжает подальше от суеты, надеясь спокойно пожить в тихом месте. Но от коллег-журналистов не так-то просто скрыться. Акула пера сама становится добычей, на которую идет охота.
Катерина узнает, что у ее мужа есть молодая любовница, обнаружив в его пиджаке письмо. Друг семьи Виктор, случайно оказавшийся в этот момент рядом, стремится утешить Катерину, но выбалтывает ей пикантные подробности интрижки ее супруга. Узнав страшную тайну, героиня решает во что бы то ни стало вернуть себе мужа.