Что смотреть в кино с 7 октября

Долгожданное продолжение бондианы и другие премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Не время умирать" Кадр из фильма "Не время умирать"

"Не время умирать"

Двадцать пятый фильм бондианы, наконец, выходит на экраны. Агент 007 решил временно оставить службу. Он отдыхает на Ямайке, но праздное времяпрепровождение прерывается призывом о помощи. Джеймс Бонд возвращается к привычной роли шпиона, которому предстоит спасти мир от злодея по имени Сафин.

"Курорт"

Лекс занимается изучением паранормальных явлений и на день рождения в подарок получает поездку на заброшенный курорт, по слухам, населенный призраками. Лекс отправляется на остров вместе с друзьями, среди которых не все верят в потусторонние силы и в то, что на курорте их может поджидать опасность. Однако вскоре им предстоит поверить в сверхъестественное, и лишь Лекс может помочь им вернуться домой живыми.

"Искушение"

Фильм Пола Верховена переносит зрителей в Италию эпохи Возрождения. Монахиня Бенедетта, отправленная в монастырь в детстве, убеждает всех, что общается с богом. Девушка умеет прекрасно притворяться и быть такой, какой ее хотят видеть. Но однажды она влюбляется в новую послушницу и это становится известно за пределами монастыря.

"Суперзвезда"

Франс де Мер — журналистка с весьма своеобразными принципами работы. Она отправляется во все горячие точки мира и способна резко ответить даже самому президенту. Стремительный рост популярности девушки приводит к тому, что она получает собственное ток-шоу на центральном канале. Но однажды невероятная популярность надоедает Франс и она уезжает подальше от суеты, надеясь спокойно пожить в тихом месте. Но от коллег-журналистов не так-то просто скрыться. Акула пера сама становится добычей, на которую идет охота.

"Идеальная жена"