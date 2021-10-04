Фильмы, которые помогут бросить все и начать сначала

Сбежать в Антарктиду, открыть кондитерскую в глуши, и стать ассистенткой метателя ножей — герои новой подборки «Рамблера» показывают, что нужно делать, если все надоело.

Фото: Кадр из фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» Кадр из фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?»

«Куда ты пропала, Бернадетт?»

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Очаровательная Бернадетт (Кейт Бланшетт) ведет почти отшельнический образ жизни, общаясь лишь с любящим мужем-программистом, умницей-дочкой и виртуальной помощницей из Индии. Она не подстригает газон, что очень злит ее соседку, не посещает заседания родительского комитета и вообще игнорирует социальную жизнь. А еще она коллекционирует лекарства, но при этом боится принимать таблетки и страдает агорафобией — боязнью открытых пространств. В прошлом Бернадетт была талантливым архитектором, но резко ушла из профессии. Женщина отчаянно ищет вдохновение в окружающей ее рутине, а потом просто сбегает буквально на край света, чтобы разобраться в себе. Муж и дочь отправляются за ней, чтобы понять ее и вернуть.

«Шоколад»

Экранизация одноименного романа Джоанн Харрис. Мать-одиночка Виенн Роше (Жюльет Бинош) вместе с дочерью Анук нигде подолгу не задерживается, путешествуя вместе с ветром. Однажды она приезжает в маленький французский городок, где все друг друга знают и недоверчиво относятся к чужакам. Виенн не посещает церковь, ее дочь рождена вне брака — все это уже настраивает против нее местных жителей. Но героиня еще и открывает маленькую кондитерскую в канун Великого поста. Немыслимое поведение возмущает авторитетного мэра города графа де Рейно (в книге персонаж был священником). Он хочет заставить Виенн уехать, но у женщины есть дар — и с помощью шоколада она начинает менять жизнь обывателей и свою собственную. Однако ее главное испытание впереди, ведь ветер опять может позвать ее в дорогу.

Кадр из фильма «Шоколад»

«Девушка на мосту»

Хрупкая и мечтательная Адель (Ванесса Паради) считает себя абсолютной неудачницей и хочет покончить с собой, прыгнув с моста. Ее спасает метатель ножей Габор (Даниэль Отой), который тоже переживает жизненный кризис, чувствуя, что удача от него отвернулась. Но он верит, что именно Адель сможет быть для него счастливым талисманом и предлагает ей стать его ассистенткой и мишенью во время представления. Девушке нечего терять, поэтому она соглашается, рассуждая, что с ее невезучестью первое представление все равно станет для нее последним. Герои начинают путешествовать по Европе, демонстрируя номер, пока не оказываются в Стамбуле. Нежный и стильный французский фильм о двух одиноких душах, которые пытаются обрести удачу и счастье.

Кадр из фильма «Девушка на мосту»

«Тропы»

Робин Дэвидсон (Миа Васиковска) работает погонщицей верблюдов в городке Алис-Спрингс, который расположен почти в центре континента. Однажды она решает пересечь Австралию и дойти до берегов Индийского океана в сопровождении верного пса и четырех верблюдов. Идея привлекает внимание редактора журнала «National Geographic», который выделяет ей фотографа Рика Смолана (Адам Драйвер), с тем, чтобы он навещал ее в пути и делал репортажи. Так начинается путь Робин под палящим солнцем. Девушка упорно идет вперед, лишь бы оставить прошлое за спиной. Фильм основан на реальных событиях.

Кадр из фильма «Тропы»

«Солнце в ночи»