Сбер А и СберЗвук: синергия для лучшей коммуникации с клиентами и партнерами

Сбер А, СберЗвук и СберЗвук Бизнес подготовили «Музыкальное фойе» для «Недели госзаказа в Карелии-2021», всероссийской конференции по госзакупкам, состоявшейся при поддержке Сбер А. Редакция аудиосервиса СберЗвук подобрала треки для сопровождающих мероприятие плейлистов, а СберЗвук Бизнес обеспечил легальное проигрывание музыки внутри помещений.

Музыкальное сопровождение «Недели Госзаказа в Карелии-2021» состояло из двух плейлистов. Первый звучал во время официальной части и создавал теплую атмосферу за счет уютных джазовых треков и легкой электроники: например, композиции Soul Eyes от американского саксофониста и композитора Джона Колтрейна или летящая композиция Frihet современного мультиинструменталиста Петера Сандбера. Второй плейлист сопровождал процесс неформального общения после напряженных пленарных заседаний. В нем треки с местным карельским колоритом чередуются с яркими популярными композициями: «Карелия» в исполнении Валентины Дворяниновой, «Пошла жара» от GAYAZOV$ BROTHER$ и Filatov & Karas и BESTSELLER от Макса Барских и Zivert. Обе музыкальные подборки гости могли «забрать» с собой и возвращаться к прослушиванию в любое время. Они размещены на публичной странице Сбер А в аудиосервисе СберЗвук. https://sber-zvuk.com/profile/394926106

Видео дня

Онлайн-вещание проводилось все три дня мероприятия. Одной из задач коллаборации участников экосистемы Сбера было заинтересовать и подкрепить лояльную аудиторию в профессиональной среде, сформировать запоминающийся образ электронной площадки Сбер А, а также представить возможности аудиосервисов СберЗвук и СберЗвук Бизнес . В будущем, по мере развития аудиостримиговой платформы, планируется использования ее для организации еще одного канала коммуникации с клиентами Сбер А.

Сбер А много лет работает над тем, чтобы сформировать сообщество закупщиков, экспертов, ответственных лиц в сфере контрактной системы, которые смогут общаться друг с другом на равных, находить общий язык, совместные решения задач и пути развития. Подобные конференции в смешанном онлайн и офлайн формате позволяют не только получить актуальную информацию, но и наладить связи, найти единомышленников, получить особый настрой, заряд на работу. В этот раз мы заметили, что музыка помогла создать нам необходимую атмосферу - рабочую, непринужденную и вместе с тем сосредоточенную. Доступность плейлиста после мероприятия может стать напоминанием, дополнительной зацепкой, чтобы сохранить в памяти приятные моменты и полезные идеи. Большое спасибо СберЗвук и СберЗвук Бизнес за их работу. Было видно, как коллеги погрузились в наши задачи, особенно приятно, что участники нашей конференции дополнительно смогли познакомиться с культурой прекрасной Карелии через оригинальные музыкальные находки

Генеральный директор Сбер А

Наверняка вы не раз замечали, что музыка незримо присутствует и задает тон всему происходящему. Будь то вечеринка друзей дома или важные деловые переговоры — от правильно подобранных треков в сопровождающем плейлисте зачастую зависит атмосфера, настроение всех присутствующих и исход встречи. То же самое и с масштабными деловыми мероприятиями, аккумулирующими много людей, как Неделя Госзаказа в Карелии. У нас получилась эффективная синергия на пересечении с музыкой, которая обеспечила комфортную обстановку всем посетителям и предоставила возможности Сбер А как бизнесу коммуницировать с аудиторией по окончании мероприятия — каждый гость может вернуться к понравившимся трекам, зайдя в открытый для всех профиль компании внутри СберЗвука

Генеральный директор аудиостриминга для бизнеса СберЗвук Бизнес