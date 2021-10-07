Почему мы еще живы: подкаст СБЕР ЕАПТЕКИ набрал 500 тысяч прослушиваний

Вышел финал первого сезона нарративного подкаста «Почему мы еще живы» об истории доказательной медицины с педиатром Федором Катасоновым, автором книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку». Последняя серия подкаста, выпускаемого СБЕР ЕАПТЕКОЙ и студией «Либо/Либо», посвящена доказательной медицине.

Первый выпуск вышел 26 мая. Девять эпизодов, вышедших за пять месяцев с момента запуска подкаста, набрали около 500 тысяч прослушиваний. Федор Катасонов и его гости успели поговорить о медицинских открытиях, личностях и событиях, благодаря которым были спасены жизни миллионов людей, а качество и продолжительность жизни выросла. Среди них – изобретение инсулина и ЭКО, вакцина от оспы, антибиотики, антидепрессанты, анестезия и пересадка органов.

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В качестве приглашенных экспертов выступали врачи доказательной медицины, специалисты в своих областях: доктор биологических наук и профессор университета Ратгерса Константин Северинов; вирусолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института им. Гамалеи и ликвидатор московской вспышки оспы в 1960 году Виктор Зуев; трансплантолог, академик РАН и директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов Сергей Готье и другие. В последнем, десятом, выпуске сезона гостями стали Василий Власов, доктор медицинских наук и вице-президент общества специалистов доказательной медицины, и Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического венчурного фонда Inbio Ventures.

Подкаст «Почему мы еще живы» представлен на известных подкаст-платформах (СберЗвуке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыке) и в блоге «Форма». Подкаст регулярно попадал в топ Apple Podcasts, получив среднюю оценку 4,9 из 5 баллов. В среднем более 75% пользователей слушали выпуски до конца.

Подкаст — новое радио. Пользователь погружен в контент на 100%: подкасты слушают по пути на работу, во время прогулок или занимаясь домашними делами. Таким образом, мы получаем практически стопроцентный контакт со слушателем и можем транслировать ценности бренда через качественный контент. Мы довольны сотрудничеством со студией «Либо/Либо» и Федором Катасоновым. Они сделали интересный, профессиональный подкаст, который вызвал отклик у слушателей. Проект «Почему мы еще живы» дал нам ценный позитивный опыт, и мы рассматриваем возможность реализации подобных проектов в будущем

Альберт Валиуллин

Руководитель маркетинговых коммуникаций СБЕР ЕАПТЕКИ

В аудиожанре я новичок. Работа над текстом мне близка, и эта часть процесса была привычна: сценаристка Лена Чеснокова собирает воз любопытнейшей информации и оформляет в текст, редакторы Семен Шешенин и Андрей Борзенко отсекают лишнее, а потом я совместно с медицинским редактором Виктором Лебедевым шлифуем.А вот часть с самой записью эпизода по сценарию была для меня чистым листом, и вся ясность прочитанного и весь нагнетаемый мной саспенс — это заслуга Лики Кремер, которая по сути была бессменным режиссером подкаста весь сезон. Я страшно благодарен всем этим людям за то, что сделали новый опыт для меня таким приятным. Мне близки почти все темы подкаста, особенно про антибиотики и доказательную медицину, но самый запоминающийся был, наверное, первый эпизод — про химиотерапию

Федор Катасонов

Врач-педиатр, ведущий подкаста «Почему мы еще живы»

«Почему мы еще живы» — самый успешный запуск студии «Либо/Либо»! И мы очень гордимся этим! Первый сезон послушали полмиллиона раз, а подкаст уже несколько месяцев постоянно находится в топ-чартах всех платформ. За этими цифрами стоит невероятная работа большой команды, прежде всего автора сценария — Лены Чесноковой. И, конечно, огромное спасибо Федору Катасонову, замечательному врачу и чудесному рассказчику, и нашим партнерам из СБЕР ЕАПТЕКИ, которые поверили в проект и решились на эту авантюру вместе с нами

Лика Кремер