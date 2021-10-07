5 самых больших скандалов бондианы

В кино идет 25-ая картина о приключениях агента 007 — «Не время умирать». Производству фильма способствовало несколько скандалов: режиссер покинул проект в последний момент, премьеру неоднократно переносили. «Рамблер» вспоминает, какие слухи и конфликты возникали во время съемок бондианы.

Фото: Кадр из фильма «Не время умирать» Кадр из фильма «Не время умирать»

«Не время умирать»

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Последняя картина в цикле фильмов о Джеймсе Бонде собрала бинго неудачных событий. Еще до начала съемок проект покинул режиссер Дэнни Бойл, объяснив поступок «творческими разногласиями». На его место наняли Кэри Фукунага — режиссера и сценариста, который обрел популярность благодаря работе над сериалом «Настоящий детектив».

СМИ сообщали, что актеры и работники площадки неоднократно жаловались на работу Фукунаги. По слухам в первый съемочный день сценарий даже не был завершен. Исполнителю главной роли Дэниелу Крейгу пришлось звонить сценаристам.

Далее Крейг сломал лодыжку, а его актриса Грейс Джонс покинула проект из-за того, что эпизодическая роль была недостаточно большой. Наконец, премьера фильма неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса.

Расизм

Пока неизвестно, кто сыграет Джеймса Бонда в следующей части (и будет ли продолжение бондианы в целом). В 2015 году, перед съемками «Не время умирать», западные СМИ предполагали, что главный кандидатом на роль будет британский актер Идрис Эльба.

Энтони Горовиц, автор романов о Бонде после Яна Флеминга, прокомментировал слухи для Daily Mail. Писатель назвал Эльбу слишком «грубым и „уличным“ для этой роли». Горовица обвинили в расизме: Идрис Эльба — темнокожий актер. Кроме того, «уличными» («urban») в США называют гетто-население.

Сексизм

Бондиану критиковали за плоское изображение женских персонажей еще до эпохи #MeeToo. Основная претензия была к тому, что «настоящий джентльмен» совсем не по-джентльменски обращается с героинями.

«Девушками Бонда» часто становились героини на 15-20 лет его младше, модельной внешности и без особо четкой предыстории. Лента показывала персонажей только в двух аспектах: Бонд их спасает, Бонд с ними спит. Продюсеры пообещали, что картина 2021 года спасет ситуацию.

Травмы

В пятом фильме о Бонде, «Живешь только дважды», есть кадр с падающим вертолетом, который пытается посадить агент 007. Сцена стоила оператору фильма ноги. По данным Independent, один из винтов ударил оператора Джона Джордана по ноге и чуть ее не отрубил. Врачи смогли соединить части конечностей, однако мужчине не понравился результат и тот выбрал ампутацию. Примечательно, что Джордан вернулся к работе и приехал на площадку фильма «На секретной службе Ее Величества» уже с протезом стопы.

Обман