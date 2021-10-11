Почему бойкотировали "Сладкую жизнь" Феллини

В чем обвиняли режиссера картины и за что Ватикан призывал бойкотировать фильм, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Сладкая жизнь" Кадр из фильма "Сладкая жизнь"

На экраны "Сладкая жизнь" вышла в 1960 году и произвела настоящий фурор. Фильм признали кульминацией карьеры Федерико Феллини, он завоевал "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале, "Оскар" за дизайн костюмов и множество других престижных наград. Но была и другая сторона медали: картина пришлась по вкусу вовсе не всем и могла на долгие годы предаться забвению.

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Мало кто знает, но сложности у Феллини начались еще на этапе подбора актеров. Сейчас трудно представить себе в роли журналиста Марчелло Рубини кого-то, кроме Марчелло Мастроянни, но утвердили актера не сразу. Продюсеры хотели видеть в главной роли Пола Ньюмана, но Феллини категорически отверг это предложение. По мнению режиссера, известный актер выглядел слишком гламурно. Не пришлась по душе Феллини и кандидатура Жерара Филиппа. Режиссер настоял на том, что роль должен исполнить Марчелло Мастроянни, объясняя свой выбор тем, что у актера "ничем не примечательное лицо".

Надо отметить, что выбор режиссера у многих вызывал большие сомнения: трудно было в добродушном Мастроянни увидеть человека, способного швырнуть женщину на кровать. Но Феллини оказался прав: актер блистательно справился со своей задачей. Роль Марчелло Рубини стала одной из самых ярких в карьере артиста.

При этом "Сладкая жизнь", обличающая безнравственную жизнь испорченных деньгами людей, пришлась не всем по вкусу. Многие зрители обвинили Феллини в излишней откровенности некоторых кадров, а также в том, что он наговаривает на современную действительность, некоторые даже всерьез уличали режиссера в государственной измене. Присоединился к недовольным и Ватикан: в кадрах, где над Римом несут статую Христа, усмотрели пародию на разговоры о втором пришествии. Фильм назвали аморально-богохульным и призвали зрителей его бойкотировать.

На некоторое время "Сладкую жизнь" в Италии под давлением всех вышеперечисленных моментов запретили, также фильм был запрещен к показу в Испании вплоть до середины 1970-х годов.

Удивительно, но все эти запреты и обвинения в адрес фильма сделали "Сладкую жизнь" лишь более известной. Фильм стал коммерчески успешным и одной из лучших картин в творчестве Феллини.

Справка:

Сюжет фильма пересказать довольно сложно. Сам Федерико Феллини говорил, что картина состоит из семи эпизодов и не представляет собой сюжетную историю. Это некое откровение о жизни, подсмотренное в реальности, из заметок в газетах и журналах, хаотичный материал, собранный в одном фильме.

Главный герой картины журналист Марчелло Рубини хотел когда-то прославиться, написав прекрасный роман. Но занимается тем, что пишет множество статей в модные журналы. Роман остался ненаписанным, зато Марчелло стал модным, он вхож в круги богемы, его любят и буквально боготворят женщины. Он вращается в этом обществе, но сам не понимает, в каком направлении и зачем он идет по этой жизни. Нравится ли ему эта красивая жизнь или он просто не может от нее отказаться?

Несколько фактов о Федерико Феллини: