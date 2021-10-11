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Что смотреть в кино с 14 октября

Мария Кимакович
4 часа назад

Поиски пропавшего сына, попытка проникнуть в разум матери и другие сюжеты главных премьер недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 14 октября
Фото: Кадр из фильма "Исчезнувший"Кадр из фильма "Исчезнувший"

"Исчезнувший"

Главный герой фильма Эдмонд Мюррей во время командировки в Шотландии узнает от жены, что пропал их сын, отдыхавший в лагере. Оказывается, что мальчик был похищен. У полиции много версий, но ни одной зацепки, чтобы найти ребенка. Мюррей сам пускается на поиски сына.

"Семейка Аддамс: Горящий тур"

Продолжение анимационной истории о странной семейке. Аддамсы отправляются в непривычный для них внешний мир, чтобы провести самый незабываемый жуткий отпуск. Эта поездка сплотит семейство навсегда.

"Деревня проклятых"

Пара влюбленных отправляются в потерявшуюся в лесу деревню, в которой главная героиня получила в наследство от тетушки дом. Однако еще по дороге молодые люди замечают некоторые странности: оказывается, они ездят кругами, а потом автомобиль безнадежно глохнет. Добравшись, наконец, до деревни, они узнают, что тетушкин дом занял какой-то странный старик. Молодых людей настойчиво зазывает пожить у нее тетина подруга.

"Мистериум: Эффект Марко"

14-летний Марко становится свидетелем преступлений своего дяди, который организовал в Дании мафиозный клан. Однажды на его глазах дядя лишает жизни человека, подросток, не желающий становиться преступником, сбегает. За ним начинают охоту люди его дяди, единственный шанс на спасение для Марко —

комиссар полиции Карл Мёрк, взявшийся за расследование дела об убийстве.

"Демоник"

Группа экзорцистов борется с демонами не молитвами, а с помощью новых технологий. Служители церкви могут увидеть нечисть в душе человека, благодаря специальному устройству, который создает проекции в сознании, и избавиться от нее. С помощью этой проекции главной героине по имени Карли удается заглянуть в разум своей матери, которая два десятка лет назад жестоко расправилась с 20 людьми. Девушке предстоит понять причину ее жестокости.

Фильмы,Исчезнувшая,Исчезнувшие,
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