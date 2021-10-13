5 самых ожидаемых кинопремьер осени-2021

Многие «тяжеловесы» из индустрии кино уже отстрелялись в сентябре и начале октября. Но не стоит унывать – впереди еще много вкусного. Вслед за «Веномом» и «Джеймсом Бондом: Не время умирать» на экраны выйдут не менее долгожданные картины.

Фото: Bfm.ru Bfm.ru

«Вечные»

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Вам мало супергеройских картин от студии Marvel? Получайте еще! На 4 ноября запланирован выход фильма «Вечные» – 26-го по счету в марвеловской вселенной. Зрителям покажут события, происходящие вслед за «Мстителями: Финал». Вечные – суперлюди, тайно живущие на Земле. Тысячелетиями они защищали человеческую цивилизацию от жестоких Девиантов. Действия Таноса заставили Вечных рассекретиться, и борьба с Девиантами вспыхнула с новой силой.

Премьера ожидалась осенью 2020 года, но пандемия изменила эти планы. В фильме снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон. Бюджет составил баснословные 200 миллионов долларов. Так что «Вечные» – несомненно, будущий хит.

«Дом Gucci»

Фамилию Гуччи слышали все – даже незнакомые с миром моды. Она стала символом стиля, роскоши и власти. Но семья Гуччи была далека от идеальной. В ней кипели итальянские страсти: любовь, предательства, падение и месть, увенчавшаяся заказным убийством. История о «безумии, гламуре и жадности» легла в основу сюжета.

В команду к режиссеру Ридли Скотту подобрался впечатляющий состав: Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек и др. Съемки фильма приурочили к столетию дома Gucci. Премьерный показ назначен на 24 ноября.

«Охотники за привидениями: наследники»

Прямое продолжение оригинальных «Охотников за привидениями» призвано завоевать новое поколение зрителей. Спустя 30 лет после событий второго фильма мать с двумя подростками переезжает в маленький городок. Там они узнают о своей связи с охотниками за привидениями и таинственном наследстве дедушки.

Старых фанатов, несомненно, порадует, что Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс повторят свои роли из первых двух частей. Выход «Наследников» в прокат 18 ноября 2021 года – еще один «привет» от пандемии. Съемки завершились в 2019-м, а первоначально премьеру планировали на июль 2020-го.

«Ампир V»

Настоящими правителями мира являются вампиры. Это не страшные чудовища из ужастиков, а расчетливые и циничные представители мировой элиты. Среди них случайно оказывается обыкновенный парень Рома, обращенный в вампира Раму.

Российский фильм-фэнтези про вампиров снял режиссер Виктор Гинзбург на основе романа Виктора Пелевина «Empire V». Ему же принадлежит экранизация другого произведения писателя «Generation П». Главные роли исполнили Павел Табаков и Мирон Федоров. Показ стартует 25 ноября.

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

Начало 1990-х, принц Чарльз и принцесса Диана на грани развода. Сплетники распускают слухи о романе на стороне, однако собравшаяся на Рождество королевская семья не подает виду. Они чинно проводят время, но именно тогда Диана принимает окончательное решение. И это отражено в названии фильма: героиня – свободная Диана Спенсер, рвущая с королевским прошлым.