6 фильмов о том, как пережить кризис среднего возраста

Отправиться в поход с школьниками, вдохновиться фривольным романом и вернуться в родной город — герои новой подборки «Рамблера» справляются с возрастным кризисом как могут.

Фото: Кадр из фильма «Книжный клуб» Кадр из фильма «Книжный клуб»

Одних кризис среднего возраста настигает в сорок лет, других в пятьдесят, а некоторых вообще в тридцать. И с этим надо что-то делать.

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«Бедная богатая девочка»

Мэвис Гэри (Шарлиз Терон) пишет книги для подростков и живет одна в Миннеаполисе после неудачного брака. Несмотря на внешне успешную жизнь 37-летняя женщина погружена в депрессию и пьет как лошадь. А в юности Мэвис была королевой школы и звездой своего маленького городка, о чем никак не может забыть. Об этих временах ей напоминает письмо бывшего парня Бадди (Патрик Уилсон), который приглашает ее отпраздновать день рождения его ребенка. Неожиданно Мэвис решает его принять, а заодно и вернуть возлюбленного, невзирая на то, что он уже давно муж и отец. При этом героиня искренне считает, что она на самом деле спасет его от бесперспективной жизни в провинции. Однако на родине ей предстоит наконец по-настоящему повзрослеть.

«Географ глобус пропил»

Экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Уволенный биолог Виктор Служкин (Константин Хабенский) от безысходности становится учителем географии. Его жена Надя (Елена Лядова) изменяет Виктору с лучшим другом, а школьники ведут себя нагло и совсем не уважают. Кроме Маши (Анфиса Черных), которая в него влюблена. Виктор пьет, играет в карты со своими учениками и наконец вместе с ними отправляется в поход — сплав по реке. Все с самого начала идет не так, так что поход становится проверкой на прочность и для Виктора, и для школьников. В романе действие происходит в девяностые годы, а в фильме — в начале 2010 годов, поэтому некоторые книжные акценты в картине расставлены иначе.

«Книжный клуб»

Четыре подруги, которые много лет состоят в книжном клубе, внезапно открываются для себя роман «Пятьдесят оттенков серого». Книга пробуждает в них забытые желания, и они пускаются во все тяжкие, чтобы насладиться свой третьей молодостью — после пятидесяти лет. Овдовевшая Дайан (Дайан Китон) заводит роман со случайным попутчиком, Вивиан (Джейн Фонда) дает второй шанс старому возлюбленному, Шэрон (Кэндис Берген) увлекается онлайн-знакомствами, а Кэрол (Мэри Стинберген) пытается вернуть страсть в отношениях с мужем-пенсионером.

Кадр из фильма «50 весенних дней»

«50 весенних дней»

В оригинале фильм называется «Аврора» по имени главной героини, и это гораздо лучше передает смысл картины. Жизнь французской официантки Авроры (Аньес Жауи) вращается вокруг двух дочерей и верной подруги. Но однажды старшая дочка сообщает, что скоро сама станет матерью, младшая намерена уехать со своим парнем в другую страну, а на работе ей все сложнее конкурировать с молодыми коллегами, поэтому ее увольняют. Кроме того, женщина сталкивается с неизбежными возрастными изменениями. А бывший муж женился на девушке гораздо младше себя и воспитывает маленьких детей. Но Аврора намерена доказать, что ее жизнь все еще продолжается. Тем более, что она встречает Кристофа, свою первую любовь. Сейчас он успешный врач и к тому же свободен. Когда-то Аврора не дождалась его из армии, поэтому теперь самое время воспользоваться вторым шансом.

«Неадекватные люди»

Тридцатилетний Виталий (Илья Любимов) переезжает из Серпухова в Москву, чтобы обрести душевный покой. Но чем дольше он живет на новом месте, тем больше начинает сомневаться в адекватности окружающих. На работе к нему пристает новая начальница Марина Васильевна (Юлия Такшина), соседка по лестничной клетке, юная бунтарка Кристина (Ингрид Олеринская), втягивает его в свою жизнь, а приятель-психолог Павел скрывает специфические увлечения. Выдержка изменяет и самому Виталию, который на самом деле не так безупречен, как кажется.

«Статус Брэда»