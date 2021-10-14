Мастер кинодрамы: режиссеру Павлу Чухраю исполнилось 75 лет

Григорий Чухрай снял «Балладу о солдате» – один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Его сын Павел Чухрай продолжил режиссерскую династию, то и дело возвращаясь в своем творчестве к советскому прошлому – обычно к худшим его сторонам. Первым его заметным фильмом стала уже «перестроечная» по духу «Клетка для канареек» – кстати, дебют Евгении Добровольской. А спустя 14 лет на международных кинофестивалях прогремел «Вор» – тяжелая история о том, как в послевоенном СССР преступник в военной форме знакомится с молодой вдовой и ее сыном, чтобы использовать их в качестве прикрытия для грабежа. Главные роли исполнили молодые и красивые Владимир Машков и Екатерина Редникова. Картина удостоилась двух наград национальной премии «Ника», «За лучший игровой фильм» и «За лучшую режиссуру», приза ЮНИСЕФ на Международном кинофестивале в Венеции, номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус».

Фото: Мир24 Мир24

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Смотрите фильм «Вор» (Россия, Франция, 1997) в пятницу, 15 октября, в 23:45 на телеканале «МИР». Режиссер: Павел Чухрай. В ролях: Владимир Машков, Екатерина Редникова, Михаил Филипчук, Дима Чигареви и др.

Выбранная эпоха неслучайна – сам Павел Григорьевич родился в 1946 году. Герой фильма Санька (Михаил Филипчук) – практически его ровесник. Правда, говорит Чухрай, в этом персонаже он видит не столько себя, сколько тех, кого видел вокруг в те непростые времена тотального сиротства и неустроенности.

«Конечно, мое детство было более счастливым, чем у героя Миши, – заявил Чухрай в одном из интервью, – но я рос среди таких же людей. Не просто во дворах, а в коммунальных квартирах – до 15 лет, – а до восьми лет у нас даже комнаты не было: жил у бабушки, потом по знакомым. Мне надо было в школу идти, а меня не брали, потому что прописки не было (семья Григория Наумовича переехала в Москву из Киева – прим. ред.). Отец начинал снимать «Сорок первый» и оставался на ночь в своем кабинете на студии, мы с мамой жили у приятелей. До последнего времени люди ютились в шести метрах по пять человек, спали в туалете... Я помню, как зимой приходили милиционеры и выселяли нас с матерью от знакомых».

Много позже, в 1960-х, ему довелось услышать историю о некоем воре, который под видом бывшего фронтовика с женщиной и ребенком устраивался в коммунальных квартирах. Он выглядел так убедительно, что документы даже не спрашивали. А потом вор обчищал соседей и отправлялся за уловом дальше. Правда, главным героем своего фильма Чухрай называет не вора, а мальчика, потерявшего на войне отца, но остро нуждающегося в нем. Авторитетом для ребенка становится преступник и подлец Толян. Замысел фильма, по признанию Павла Григорьевича, гораздо глубже, чем просто увлекательная история о случайной встрече, которая разбивает несколько жизней. На ее примере режиссер задумал проследить трагедию поколения «детей войны», выросших без отцов и оказавшихся у власти в 1990-е, продемонстрировать наследственность насилия. Отец погибает на войне, сын остается без мужского примера и, как можно видеть в финале, сам становится частью мира насилия и войны – такова позиция, не раз озвученная автором.

Единственное, что остается у Саньки от «отчима», – это пистолет и портрет Сталина, что недвусмысленно символизирует эту самую наследственность насилия. Сталин красуется и на груди Толяна.

«Мне хотелось рассказать и понять, может быть, самому, что представляют из себя люди, которые сегодня руководят нашей страной, люди, которым под 50, – говорил Чухрай после того, как картину номинировали на «Оскар». – Те, кто у власти, те, кто у военной машины, те, кто в политике, бизнесмены – кто эти люди, откуда, из какого детства они пришли, из какой страны, что их сформировало, почему у них такие ошибки, а не иные, почему они так себя ведут в обществе, в политике, в чем их слабость и в чем их сила – вот мне хотелось это понять. Потому что, поняв это, я бы, наверное, понял, почему наша страна идет сегодня таким путем, а не иным».

Тем не менее, по мнению режиссера, герой Машкова, вор Толян, «в сто раз лучше, чем любой политик»: «В нем цинизма нет. А хуже цинизма я ничего не знаю. Он как раз широкий человек. Где-то украдет, а кому-то подарит. Артистизма в нем много. Обаяния. Он все-таки их любит – и маму, и мальчика».

Надо сказать, что герой самого успешного фильма Павла Чухрая – антагонист «главного героя» его отца. Чухрая-младшего не раз обвиняли в том, что его отец снял «Балладу о солдате», а он – «Балладу о воре». Григорий Наумович создал образ чистого сердцем солдата-защитника, Павел Григорьевич – ассоциировал военную форму с ложью, насилием и предательством, отразив в своем «Воре» взгляд и на Первую чеченскую войну. Павел Чухрай известен своей непримиримой позицией как по отношению к личности Иосифа Сталина и Советскому Союзу в целом, так и к последующей власти. Режиссер рассказывал, что в формировании его взгляда на мир огромную роль сыграли друзья отца, такие как Наум Коржавин, Михаил Ромм, Карл Кантор, Булат Окуджава, Валерий Фрид, Юлий Дунский и Анджей Вайда. Их споры, поднимающие этические вопросы, он слушал и впитывал с раннего детства.

«...этот треугольник: женщина – мальчик – и мужчина, вошедший в их дом, все эти ревности, страхи ребенка перед ним, обожание – весь комплекс чувств, которые испытывает мальчик к взрослому нашему герою, у меня было такое ощущение, что это наш народ, мое поколение, которое испытывало все те же чувства к вождю, к тирану. И все, что происходит в конкретной этой драматической истории, в общем, в какой-то зашифрованной форме это то же самое, что происходило между нами и этим Вождем. Точно так же мы его обожали и боялись, точно так же мы его растоптали. В фильме мальчик убивает этого своего бывшего кумира, а мы его растоптали на ХХ съезде», – раскрыл один из «слоев» своей картины Павел Чухрай.

Важнейшую роль в успехе фильма, конечно же, сыграл актерский состав. Поиск артиста на роль Толяна был непростым, сценарий не писался под конкретного актера, как это порой случается. Определяющим моментом стал поход Павла Чухрая в театр на спектакль «Матросская тишина», в котором Машков играл старого еврея Абрама Шварца:

«...Но для меня был определяющий момент, когда я пошел в театр и посмотрел его в спектакле «Матросская тишина», где он грандиозно совершенно играет возрастную роль, он играет старого провинциального еврея так, как я никогда в своей жизни не видел, чтобы играли. Может быть, люди, которые рассказывают о Михоэлсе, поскольку я никогда не видел, как играет Михоэлс, может быть, было что-то в этом. Это мое самое сильное театральное впечатление за многие годы. И, в общем, я понял, что я не должен сомневаться в данном случае».

Мальчика шести-восьми лет на роль Санька искали в школах и детских садах. Артистичного сероглазого мальчугана Михаила Филипчука нашли в Подмосковье. Чтобы проверить, насколько ребенок готов включиться в предполагаемые обстоятельства, режиссер предложил ему следующие условия: «Миша, давай представим, что я твой папа, я очень сильно болен и, может быть, даже умру». Глаза ребенка тут же наполнились слезами. Чухрай продолжил: «Сынок, вот я не смогу, наверное, дальше тебя растить, ты будешь жить с мамой, а скажи, ты будешь о ней заботиться?» Тогда мальчик расплакался и проговорил: «Да, буду. И я соберу денежки и тебя похороню». Устоять было невозможно – Мишу утвердили на роль. Характер у маленького актера оказался веселым, взрослых коллег он развлекал школьными анекдотами.

Исполнительница роли Кати Екатерина Редникова родила своего сына намного позже, а в момент съемок «Вора» больше всего боялась, что отношения с ребенком на съемочной площадке не заладятся. Для актрисы это был первый подобный опыт. Но сложилось все как нельзя лучше: за два дня между киношными мамой и сыном сформировались хорошие отношения, и работать было легко.

На момент выхода «Вора» Машкову было 34 года, Редниковой – 24, а Мише – девять. Для Машкова этот фильм стал уже далеко не первым, однако сделал его звездой, так называемым секс-символом. В фильмографии 57-летнего актера более 50 фильмов, в том числе «Американская дочь» Карена Шахназарова, «Идиот» Владимира Бортко, полнометражный фильм «Статский советник» Филиппа Янковского и одноименный сериал. С 1990-х актер снимался в эпизодических ролях в США и купил яхту в Санта-Монике, там живет и его дочь Мария. С 2018 года Владимир Львович является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, а его личная жизнь туманна. Официально он был женат четыре раза.

Екатерина Редникова в 90-х уехала в США и вышла замуж за продюсера и писателя Сергея Конова. В 2012 году она родила сына Лавра. Сегодня 48-летняя актриса продолжает сниматься в кино, в ее актерском багаже уже 57 картин. Среди них – «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова, сериал «Убойная сила», мини-сериал «Диверсант». Помимо прочего известно, что Редникова является близкой подругой Миллы Йовович, после приезда в Голливуд она жила у матери Милы Галины Логиновой. А вот отношения с Сергеем Коновым, судя по светской хронике, распались.

«Интересных сценариев, к сожалению, сейчас мало – сетует актриса. – Я долго считала, что мне не везет. Редко, мол, попадаются сценарии, от которых душа трепещет. Но поговорила с некоторыми большими актерами, а они: «Катя, у нас вообще ничего такого в жизни не было». Сейчас думаю: «Господи, а ты-то что жалуешься? За 13 лет три прекрасных фильма – «Вор», «Подарок Сталину», «Дом». Совсем неплохо».

Так удачно стартовавший в кино Михаил Филипчук решил не связывать жизнь с искусством. В 1997 году вышел еще один фильм с участием Миши – «Сирота казанская», это была картина Владимира Машкова. Но, выбирая между активным продолжением съемок и образованием, семья выбрала последнее. После школы Миша поступил на факультет общей и прикладной физики в МФТИ и занялся квантовой радиофизикой, работал сначала в Москве, а затем эмигрировал в США. Сегодня Михаилу Филипчуку 33 года, он живет в Лос-Анджелесе.