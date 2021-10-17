Вопреки всему: фильмы про любовь, которая все преодолела

Первая любовь не теряет своей силы даже спустя годы. «Рамблер» собрал сериалы о неугасающих чувствах, которые все преодолели.

Фото: Кадр из фильма «Бруклин» Кадр из фильма «Бруклин»

«Лучшее во мне» (2014)

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Кадр из фильма «Лучшее во мне»

Отношения Аманды и Доусона начались еще в школе – они искренне полюбили друг друга и думали, что смогут сохранить чувства до самой старости. Но богатые родители девушки, обеспокоенные ее связью с парнем из простой семьи, отправили ее учиться в другой город. Доусон тоже начал строить свою жизнь, и пути влюбленных разошлись. Через долгих двадцать лет повзрослевший парень вернулся в родные места, где неожиданно встретил первую любовь. Вскоре герои понимают, что юношеская любовь все еще живет в их сердцах.

«Воды слонам!» (2011)

Кадр из фильма «Воды слонам!»

Джейкоб Джековски подающий большие надежды молодой ветеринар. Однако после того, как он узнает, что его родители погибли в автокатастрофе, парень бросает университет, и, уехав из родного города, отправляется на поиски работы. Спустя несколько дней он оказывается в поезде, принадлежащем цирку братьев Бензини. Именно здесь он встречает лучших друзей, злейших врагов и ту единственную, ради которой можно вытерпеть любые унижения и пойти на подвиг.

«Век Адалин» (2015)

Кадр из фильма «Век Адалин»

Адалин Боуман попала в автомобильную аварию, после чего с ней произошло нечто невероятное. С этой ночи она стала неподвластна течению времени. Однако этот дар стал для нее настоящим испытанием, поскольку на ее глазах старели все близкие люди, что причиняло ей огромную боль. Несмотря на свою долгую жизнь, она так и не смогла стать счастливой женщиной и найти свою истинную любовь. Но однажды в ее жизни появляется мужчина, ради которого она сможет снова стать смертной, чтобы состариться рядом с ним

«Бруклин» (2015)

Кадр из фильма «Бруклин»

В поисках лучшей жизни Элис покидает родную Ирландию, любимую маму и сестру Роуз, и отправляется в далекую Америку. Полная надежд и планов на будущее, Элис сталкивается со сложным периодом адаптации в совершенно чужой стране с другими обычаями и нравами. Знакомство с милым и добрым парнем Тони, с которым у Элис начинаются романтические отношения, помогает девушке ощутить полноту жизни.

«Выбор» (2016)

Кадр из фильма «Выбор»