Что не понравилось ворам в законе в фильме «Калина красная»

Освещение тюремной тематики в СССР не приветствовалось, а существование тюремной субкультуры игнорировалось властями. Во-первых, это расходилось с идеологией, во-вторых, угрожало устоявшимся моральным принципам, а в-третьих, такая субкультура считалась маргинальной. Как пишет в статье «Мифологизация тюремной субкультуры в советском кинематографе» культуролог Наталья Викторовна Тищенко, идеология СССР утверждала, что все советские граждане имеют высокий уровень социальной ответственности, а преступления – это отдельные вопиющие исключения, наказание за которые неотвратимо.

Фото: Кадр из фильма "Калина красная" Кадр из фильма "Калина красная"

Поэтому вышедший на экраны в 1974 году фильм «Калина красная», режиссером которого был Василий Макарович Шукшин, стал для советского зрителя открытием. При этом мало кто догадывался, какие неприятности, связанные с фильмом, пришлось вынести автору «Калины...» и какие ему еще предстояло пережить. Советская критика отнеслась к фильму благосклонно, но руководство студии «Мосфильм» было недовольно. Недовольным остался и криминальный мир.

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Василия Шукшина руководство кинематографа недолюбливало за прямолинейность, неумение прогибаться. Съемки «Калины красной» стали компромиссом: Шукшин мечтал снять фильм о Разине, но руководство студии решило, что нужнее фильм «о жизни». На картину было выделено всего 289 тыс. рублей – об этом в интервью вспоминал экс-зампред Госкино СССР Борис Владимирович Павленок, а пленки – в 6 раз меньше, чем нужно. Технику Шукшину дали старую, директором картины назначили новичка, а помощником режиссера – дебютанта. По сценарию фильма главный герой – уголовник-рецидивист Егор Прокудин по кличке Горе, имеющий семь «ходок», пытается «завязать» с прошлым и начать жить в деревне, в доме Любы, с которой знакомится по переписке. Но уголовное прошлое в лице бывшего подельника Губошлепа, его не отпускает. Вчерашние «коллеги» находят Егора и убивают его. Прокудин умирает на руках Любы, а ее брат – шофер Петр, сбивает бандитскую «Волгу» в реку. Съемки велись в Вологодской области: в исправительной колонии ИК 256/5 (ныне – ФКУ ИК-5 УФСИН России), которая известна под названием «Вологодский пятак» или «Огненный остров»; в городе Белозерске у переправы через Шексну и в деревнях Десятовская, Крохино, Тимонино и Садовая.

Актерский состав и гонорары

Главного героя Василий Шукшин сыграл сам, роль Любы дал жене — Лидии Николаевне Федосеевой, роль Губы отдал Георгию Ивановичу Буркову, роли отца и матери Любы сыграли Иван Петрович Рыжов и Мария Савельевна Скворцова. Мать самого Прокудина сыграла местная жительница Ефимия Быстрова, а Алексей Захарович Ванин стал убедительным в роли молчаливого брата Любы Петра. Любопытно, что среди исполнителей главных ролей меньше всего заплатили Федосеевой-Шукшиной – она получила 965 рублей, Рыжов получил 1 102 рубля, Ванин — 547 рублей, Бурков – только 285 рублей, а Шукшин получил 2 250 рублей за режиссуру и 4 912 рублей за роль.

Странные случаи на площадке

Лев Дуров вспоминал в интервью, что во время съемок Шукшин два раза оказывался на волосок от смерти. В первый раз его едва не застрелил конвоир ИК-256/5. Дуров с Шукшиным и местным мальчишкой гуляли по берегу озера. В этот момент к причалу подошел катер из колонии: заключенные приехали за продуктами. Мальчик увидел среди них своего отца и с побежал к катеру, следом бросился Шукшин. Конвоир проявил бдительность, вскинул оружие и закричал: «Стой! Стрелять буду!» Но Шукшин не принял окрик всерьез и продолжил бежать. Его спас Дуров, сбивший его с ног за миг до выстрела. А когда снимали сцену с Ваниным, в которой тот вел грузовик, актер не справился с управлением, машина пошла в занос и едва не сбила Шукшина, который стоял за камерой. Режиссера спасло чудо.

Жизнь после съемки

После съемок худсовет «Мосфильма» написал такую рецензию, что прочитав ее, Шукшин в тапочках, зимой, сбежал дорабатывать фильм из больницы, куда лег из-за язвы желудка. За несколько недель он перемонтировал картину, сделав акцент на нравственном переломе в сознании Егора. Убрал «лишние» кадры и даже героев. Но далось ему это нелегко. Свидетели говорили, что каждый день ему становилось плохо, он бледнел и замирал, уткнувшись лбом в стол. Ему давали отдохнуть, а потом он выходил ко всем и говорил, что можно снова работать. Фильм быстро стал популярным, взял главный приз на бакинском Всесоюзном кинофестивале 1974 года и приз «Варшавская сирена», присужденный критиками Польши, а журнал «Советский экран» назвал «Калину...» лучшей картиной 1974 года. Тем не менее, картину старались «задвинуть», а на одном из фестивалей даже отдали первое место комедии «В бой идут одни старики», что вызвало возмущение режиссера Леонида Быкова. Только после этого жюри согласилось поделить первое место между комедией и «Калиной...».

А воры в законе не согласны