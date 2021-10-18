Что смотреть в кино с 21 октября

Режиссерский дебют Даниэля Брюля, возвращение Майкла Майерса и Лори Строуд в новом “Хэллоуине” и другие премьеры недели в подборке “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" Кадр из фильма "Хэллоуин убивает"

"Хэллоуин убивает"

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Второй фильм трилогии франшизы “Хэллоуин”. Действие картины Дэвида Гордона Грина развивается спустя сорок лет после событий, описанных в первом фильме. Майк Майерс вновь выходит на охоту и начинает лишать жизни невинных людей. Ему снова противостоит Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон.

"По соседству"

Режиссерский дебют Даниэля Брюля, который также исполнил и главную роль в фильме. Главный герой Дэниел — известный актер. Фортуна к нему благосклонна: он живет в престижном районе, у него прекрасная жена, чудесные дети и карьера, идущая в гору. Но однажды, собираясь на пробы нового фильма, он по дороге заходит в бар, где встречает соседа Бруно. Начавшаяся непринужденно и легко беседа выливается в разговор, который перечеркнет все планы Дэниеля и изменит его жизнь.

"Хороший, плохой, коп"

В маленьком городке в противостоянии столкнулись известный аферист и профессиональный киллер. Аферист Тедди сдается без особого сопротивления молодой девушке-копу по имени Харпер, которая едва заступила на службу в местный полицейский участок. Харпер понимает, что к ней Тедди привело не раскаяние, а киллер Виддик, следующий за ним по пятам.

"Учености плоды"

Действие фильма Игоря Угольникова происходит в 1944 году. Из Германии в оккупированное село Михайловское приезжает профессор Мария Шиллер. В музее Пушкина она рассказывает местным крестьянам и солдатам верхмата о великом русском поэте. Однажды из Берлина приходит приказ вывести из села все исторические ценности. Но Мария не может его выполнить: у нее завязались отношения с местным умельцем Сергеем, который не может допустить, чтобы историческое наследие покинуло пределы страны. Вместе они решают спасти вещи, ценные для истории.

"Неисправимый Рон"