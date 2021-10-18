Что смотреть в кино с 21 октября

Режиссерский дебют Даниэля Брюля, возвращение Майкла Майерса и Лори Строуд в новом “Хэллоуине” и другие премьеры недели в подборке “Рамблера”.
Второй фильм трилогии франшизы “Хэллоуин”. Действие картины Дэвида Гордона Грина развивается спустя сорок лет после событий, описанных в первом фильме. Майк Майерс вновь выходит на охоту и начинает лишать жизни невинных людей. Ему снова противостоит Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон.
Режиссерский дебют Даниэля Брюля, который также исполнил и главную роль в фильме. Главный герой Дэниел — известный актер. Фортуна к нему благосклонна: он живет в престижном районе, у него прекрасная жена, чудесные дети и карьера, идущая в гору. Но однажды, собираясь на пробы нового фильма, он по дороге заходит в бар, где встречает соседа Бруно. Начавшаяся непринужденно и легко беседа выливается в разговор, который перечеркнет все планы Дэниеля и изменит его жизнь.
В маленьком городке в противостоянии столкнулись известный аферист и профессиональный киллер. Аферист Тедди сдается без особого сопротивления молодой девушке-копу по имени Харпер, которая едва заступила на службу в местный полицейский участок. Харпер понимает, что к ней Тедди привело не раскаяние, а киллер Виддик, следующий за ним по пятам.
Действие фильма Игоря Угольникова происходит в 1944 году. Из Германии в оккупированное село Михайловское приезжает профессор Мария Шиллер. В музее Пушкина она рассказывает местным крестьянам и солдатам верхмата о великом русском поэте. Однажды из Берлина приходит приказ вывести из села все исторические ценности. Но Мария не может его выполнить: у нее завязались отношения с местным умельцем Сергеем, который не может допустить, чтобы историческое наследие покинуло пределы страны. Вместе они решают спасти вещи, ценные для истории.
Настоящего друга теперь можно купить. У каждого ребенка есть робот, который умеет говорить, двигаться и помогающий своему хозяину поддерживать связь с миром через интернет. Такого помощника нет только у Барни. Но на свой день рождения мальчик наконец получает долгожданного друга. Правда, выясняется, что его робот бракованный. Барни решает научить нового друга по имени Рон всему, что знает сам.