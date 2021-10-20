Кодекс Хейса: как цензура чуть не разрушила Голливуд

Этический Кодекс Хейса определил развитие американского кинематографа с 1930 по 1967 год. Рассказываем, как попытка навязать моральные ценности чуть не закончилась крахом индустрии.

Фото: Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью» Кадр из фильма «Это случилось однажды ночью»

История

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В 1920-х в Голливуде крутились деньги, звезды и скандалы. Актеры становились национальным достоянием и героями газетных колонок со сплетнями. Рядовые американцы регулярно ходили на «немые картинки», а затем и на звуковое кино.

Однако у «фабрики грез» была и темная сторона. В течение нескольких лет индустрию потрясли гибель Олив Томас, убийство режиссера Уильяма Десмонда Тейлора, предполагаемое изнасилование актрисы Вирджинии Рапп. Все несчастные случаи были как-то связаны с вечеринками и употреблением алкоголя, в котором «ревущий» Голливуд просто погряз.

После биржевого краха на Уолл-стрит 1929 года в карманах людей стало меньше денег на походы в кино. Студии пытались заманить публику гротескными сценами секса, насилия и пьянства. Яркие примеры — картины «Мордашка» (1932), «Лицо со шрамом» (1932) и «Уродцы» (1932), главными героями которых были работницы коммерческого секса, преступники и бродяги.

События вызвали массовое осуждение со стороны религиозных, общественных и политических организаций. В свете скандалов консервативный журналист Мартин Куигли и священник-иезуит Дэниел А. Лорд составили кодекс правил, которые должны были противостоять «порочащему» влиянию Голливуда.

Свод правил вышел в 1930 года, а в 1934 стал обязательным для всех киноделов. Его официальное название — «Кодекс Американской ассоциации кинокомпаний». Позднее свод правил стал известен как Кодекс Хейса в честь Уилла Х. Хейса, президентом Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов.

Примеры

Полный перечень правил занимал 12 страниц. В кодексе обозначены темы, запрещенные и нежелательные для показа и упоминания. Допускались фильмы, которые не «снижали моральные стандарты зрителей», производители должны стремиться к изображению «правильных стандартов жизни».

Секс, отношения, брак

Запрещен открытых показ или намек на сексуальное поведения, осуждается прелюбодеяние;

Запрет наготы;

Запрет показа смешанных браков и межрасовых отношений;

Запрет показа сексуальной гигиены, намек на венерические заболевания;

Запрет на сцены родов;

Гомосексуальные отношения не были прямо указаны в кодексе, однако были запрещены по умолчанию.

Криминал

Преступление и безнравственность нельзя изображать в положительном свете;

Преступников нельзя делать героями;

Преступление должно нести последствия, преступник должен быть наказан;

Запрещен показ наркотиков и способов совершения преступления.

Религия

Запрещены насмешки над духовенством и церковью;

Слова «Бог», «Господь», «Иисус», «Христос», «ад» и «проклятие» использовать нельзя, только если сцена не связана с религиозными практиками.

Отказ от кодекса

На протяжении 15 лет кодекс осуждали критики, режиссеры и зрители, однако кинокомпании не имели другого выбора. Фильмы, снятые с малейшими отклонениями, не получали лицензию на прокат и крупно проигрывали в кассовых сборах.

В 50-х годах стабильность кодекса сильно пошатнулась. Зрители отказывались от американского кино в пользу европейского и британского, где «скрепы» были не столь сильны. Расцвет телевидения сыграл свою роль: люди оставались дома смотреть пикантные и остроумные ситкомы, а не морализаторские ленты в кино.

В 1952 году Верховный суд США единогласно постановил, что кинофильмы имеют право на защиту свободы слова. В 1966 году кодекс «пал» под успехом драмы «Кто боится Вирджинии Вульф?». Картина с матом, насилием и философскими беседами получила пять премий «Оскар» при 13 номинациях.

Последствия

В 1968 году Кодекс Хейса заменили системой рейтинга фильмов Американской ассоциации кинематографии (MPAA), которая действует до сих пор.