Медведев призвал учитывать факторы глобального энергоперехода при разработке политики РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Факторы глобального энергоперехода и собственные возможности РФ необходимо учитывать при разработке энергетической политики страны. Об этом сообщил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на встрече с членами экспертной группы по вопросу о перспективах использования водорода в процессе глобального энергоперехода.

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"О том, насколько перспективны водородные технологии, говорится много, это, действительно, мировой тренд. Поэтому мы должны при выработке своей политики принимать в расчет весь комплекс факторов, который связан с глобальным энергопереходом. И, конечно, иметь в виду наши возможности, которые в этом смысле выглядят, в общем-то, весьма и весьма неплохо", - сказал Медведев.

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Он также считает необходимым учитывать интересы РФ, реальную экономическую ситуацию, технологическое состояние производств, конъюнктуру мировых рынков.

"Ежегодный мировой спрос на чистый водород сегодня оценивается в 80, может быть, даже в 90 млн тонн. Очевидно, что это растущие цифры", - продолжил зампред Совбеза. Он уточнил, что более 95% приходится на химическую промышленность, нефтепереработку, металлургию, в то время как на энергетическое потребление в узком смысле этого слова - приблизительно 2-3%. Медведев также напомнил, что в России ежегодно выпускается до 6 млн тонн водорода, а структура его потребления "плюс-минус соответствует мировой".

Зампред Совбеза добавил, что в РФ была утверждена энергетическая стратегия, где впервые упомянута водородная энергетика как отдельное направление. Кроме того, в России есть концепция развития водородной энергетики, которая предусматривает в том числе пилотные проекты по выработке низкоуглеродного водорода, создание специальных консорциумов, создание инфраструктуры для хранения, транспортировки водорода.