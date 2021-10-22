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Медведев призвал учитывать факторы глобального энергоперехода при разработке политики РФ

ТАССиещё 1
44 минуты назад

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Факторы глобального энергоперехода и собственные возможности РФ необходимо учитывать при разработке энергетической политики страны. Об этом сообщил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев на встрече с членами экспертной группы по вопросу о перспективах использования водорода в процессе глобального энергоперехода.

Медведев призвал учитывать факторы глобального энергоперехода при разработке политики РФ
Фото: ТАССТАСС

"О том, насколько перспективны водородные технологии, говорится много, это, действительно, мировой тренд. Поэтому мы должны при выработке своей политики принимать в расчет весь комплекс факторов, который связан с глобальным энергопереходом. И, конечно, иметь в виду наши возможности, которые в этом смысле выглядят, в общем-то, весьма и весьма неплохо", - сказал Медведев.

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Он также считает необходимым учитывать интересы РФ, реальную экономическую ситуацию, технологическое состояние производств, конъюнктуру мировых рынков.

"Ежегодный мировой спрос на чистый водород сегодня оценивается в 80, может быть, даже в 90 млн тонн. Очевидно, что это растущие цифры", - продолжил зампред Совбеза. Он уточнил, что более 95% приходится на химическую промышленность, нефтепереработку, металлургию, в то время как на энергетическое потребление в узком смысле этого слова - приблизительно 2-3%. Медведев также напомнил, что в России ежегодно выпускается до 6 млн тонн водорода, а структура его потребления "плюс-минус соответствует мировой".

Зампред Совбеза добавил, что в РФ была утверждена энергетическая стратегия, где впервые упомянута водородная энергетика как отдельное направление. Кроме того, в России есть концепция развития водородной энергетики, которая предусматривает в том числе пилотные проекты по выработке низкоуглеродного водорода, создание специальных консорциумов, создание инфраструктуры для хранения, транспортировки водорода.

Медведев добавил, что в скором времени состоится заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. "Вообще нам нужно определиться, в какой степени мы должны погрузиться во всю эту проблематику. Именно поэтому заседание президиума будет посвящено этой теме и, еще раз подчеркиваю, поэтому я попросил вас принять участие в этом экспертном совещании", - резюмировал зампред СБ РФ, обращаясь к участникам встречи.

Фильмы,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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