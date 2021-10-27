Спустя 21 год: что стало со звездами фильма «Бар "Гадкий Койот"»

Больше 20 лет назад на экраны вышел фильм «Бар "Гадкий Койот"», который стал одним из главных хитов 2000-го года. Это история Вайолет, которая отправляется покорять Нью-Йорк. Мечты девушки приводят ее на барную стойку знаменитого бара, на которой она не только танцует, но и пытается победить страх сцены. «Рамблер» решил узнать, что стало со звездами популярной картины.

Фото: Кадр из фильма «Бар "Гадкий Койот"» Кадр из фильма «Бар "Гадкий Койот"»

Пайпер Перабо (Вайолет)

Кадр из фильма «Бар "Гадкий Койот"»

Спустя несколько лет после выхода фильма популярность актрисы резко пошла на спад, и Перабо появлялась на больших экранах только в эпизодических ролях. Так, она засветилась в фильмах «Престиж», «Оптом дешевле» и Петля времени». Однако новых громких проектов в карьере актрисы так и не случилось. Сейчас Пайпер задействована в съемках сериала «Большой скачок», а также активно участвует в общественной и политической жизни.

Тайра Бэнкс (Зои)

Кадр из фильма «Бар "Гадкий Койот"»

Для супермодели роль Зои в фильме оказалась не единственной работой в кино. Однако российской аудитории она больше известна по одному из самых рейтинговых реалити-шоу в истории «Топ-модель по-американски», в котором Бэнкс выступила в качестве ведущей, автора и продюсера. С 2005-года Тайра вела программу «Шоу Тайры Бэнкс», а в 2009-м году вместе с Эштоном Кутчером создала реалити «Красота наизнанку». Сейчас модель занимается собственным брендом мороженого, частенько появляется на различных шоу и мероприятиях, а также до сих пор участвует в коммерческих съемках.

Изабелла Мико (Камилла)

Кадр их фильма «Бар "Гадкий Койот"»

Роль в фильме «Бар "Гадкий Койот"» стала для актрисы дебютной и принесла ей моментальную популярность. Уже через год звезда получила главную роль в триллере «Ночь вампиров», а позже засветилась в таких сериалах, как «Дэдвуд», «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Голубая кровь», «Любовь кусается» и других. Мико также строила и музыкальную карьеру: Изабелла написала и исполнила несколько песен, которые стали саундтреками к фильмам. Сейчас звезда отошла от мира кино, сосредоточилась на семье и блоге в Instagram.

Мария Белло (Лил)

Кадр их фильма «Бар "Гадкий Койот"»

Для актрисы роль в «Баре "Гадкий Койот"» была только началом ее успешной карьеры. Звезда снялась в таких громких проектах, как «Расплата», «Здесь курят», «Жизнь по Джейн Остин», «Флика», «Пленницы» и в сериале «Скорая помощь». Белло также была дважды номинирована на «Золотой глобус» за роли в проектах «Тормоз» и Оправданная жестокость». Всего в багаже Марии больше 65 киноработ, сейчас актрису пока что приглашают только на эпизодические роли.

Бриджит Мойнахан (Рейчел)

Кадр их фильма «Бар "Гадкий Койот"»