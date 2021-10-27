Спустя 21 год: что стало со звездами фильма «Бар "Гадкий Койот"»

Больше 20 лет назад на экраны вышел фильм «Бар "Гадкий Койот"», который стал одним из главных хитов 2000-го года. Это история Вайолет, которая отправляется покорять Нью-Йорк. Мечты девушки приводят ее на барную стойку знаменитого бара, на которой она не только танцует, но и пытается победить страх сцены. «Рамблер» решил узнать, что стало со звездами популярной картины.
Спустя несколько лет после выхода фильма популярность актрисы резко пошла на спад, и Перабо появлялась на больших экранах только в эпизодических ролях. Так, она засветилась в фильмах «Престиж», «Оптом дешевле» и Петля времени». Однако новых громких проектов в карьере актрисы так и не случилось. Сейчас Пайпер задействована в съемках сериала «Большой скачок», а также активно участвует в общественной и политической жизни.
Для супермодели роль Зои в фильме оказалась не единственной работой в кино. Однако российской аудитории она больше известна по одному из самых рейтинговых реалити-шоу в истории «Топ-модель по-американски», в котором Бэнкс выступила в качестве ведущей, автора и продюсера. С 2005-года Тайра вела программу «Шоу Тайры Бэнкс», а в 2009-м году вместе с Эштоном Кутчером создала реалити «Красота наизнанку». Сейчас модель занимается собственным брендом мороженого, частенько появляется на различных шоу и мероприятиях, а также до сих пор участвует в коммерческих съемках.
Роль в фильме «Бар "Гадкий Койот"» стала для актрисы дебютной и принесла ей моментальную популярность. Уже через год звезда получила главную роль в триллере «Ночь вампиров», а позже засветилась в таких сериалах, как «Дэдвуд», «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Голубая кровь», «Любовь кусается» и других. Мико также строила и музыкальную карьеру: Изабелла написала и исполнила несколько песен, которые стали саундтреками к фильмам. Сейчас звезда отошла от мира кино, сосредоточилась на семье и блоге в Instagram.
Для актрисы роль в «Баре "Гадкий Койот"» была только началом ее успешной карьеры. Звезда снялась в таких громких проектах, как «Расплата», «Здесь курят», «Жизнь по Джейн Остин», «Флика», «Пленницы» и в сериале «Скорая помощь». Белло также была дважды номинирована на «Золотой глобус» за роли в проектах «Тормоз» и Оправданная жестокость». Всего в багаже Марии больше 65 киноработ, сейчас актрису пока что приглашают только на эпизодические роли.
Актрису больше знают по роли Наташи, девушки которая соперничала с Кэрри Брэдшоу за сердце мистера Бига. Она появилась и в таких фильмах, как «Цена страха», «Интуиция», «Рекрут», «Я, робот» и «Полицейский седан». Звезда также выпустила книгу с рецептами, а также активно принимает участие в кулинарных телешоу.