Было-стало: как экранные дурнушки превратились в роковых красоток

Американская школьница становится европейской принцессой, старшеклассницы воюют из-за парня, а тихоня становится звездой: «Рамблер» собрал фильмы, в которых экранные дурнушки превращаются в роковых красоток.

Фото: Кадр из фильма "Мисс конгениальность" Кадр из фильма "Мисс конгениальность"

«Это все она» (1998)

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Романтическая комедия о главном сердцееде школы, который заключает пари, что за шесть недель превратит в роковую красавицу самую неприглядную дурнушку из класса. Парень берется за дело и… конечно, влюбляется в девушку.

Кадр из фильма "Это все она"

«Мисс Конгениальность» (2000)

Агент ФБР участвует в конкурсе красоты, чтобы остановить преступника – ради дела ей придется превратиться из пацанки в королеву гламура. В главной роли комедии – Сандра Буллок.

Кадр из фильма "Мисс конгениальность"

«Как стать принцессой» (2001)

Миа оказывается наследницей трона, и теперь ей придется превратиться из неуклюжей школьницы в настоящую принцессу. Ее бабушка берется за внешний вид внучки, а девушки остается решить, отправиться ли ей в Европу, чтобы управлять страной, или остаться в Сан-Франциско, ведя обычную жизнь американского подростка…

Кадр из фильма "Дневники принцессы"

«Дрянные девчонки» (2004)

Одна из лучших подростковых комедий нулевых о старшекласснице Кэйди, которая из домашней девочки превращается в настоящую королеву, а заодно воюет с признанной красавицей школы Реджиной из-за парня. В главных ролях Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс и Аманда Сейфрид.

Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

«Дьявол носит Prada» (2006)

Начинающая журналистка сталкивается с суровой реальностью глянцевой индустрии. На что готова девушка, чтобы задержаться на должности помощницы всесильного и властного главного редактора? В главных ролях комедийной драмы Энн Хэтэуэей и Мерил Стрип.

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

«Голая правда» (2009)

Комедийная мелодрама о преуспевающем телепродюсере Эбби Рихтер, у которой не складываются отношения с мужчинами. В один момент в проект, над которым работает девушка, приходит настоящий мачо и истинный циник, который готов безжалостно развенчивать мифы о романтике и любви, а также помочь Эбби завести роман. Рейтинги их шоу взлетают до небес, а мачо влюбляется потихоньку в коллегу. В главных ролях Кэтрин Хайгл и Джерард Батлер.

Кадр из фильма "Голая правда"

Простушка (2015)

Молодежный ромком о нелегких школьных буднях: по сюжету неприметная Бьянка берет уроки популярности у школьного плейбоя. Сможет ли она избавиться от позорного статуса ботаника и завоевать сердце первого красавца?