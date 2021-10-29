Кто должен был сыграть с Тимоти Шаламе в «Назови меня своим именем»

Тимоти Шаламе исполнил главную роль в драме «Назови меня своим именем», которая принесла ему славу в 2017 году. Однако оказалось, что его партнёром по фильму должен был быть не Арми Хаммер!
Сценарист «Назови меня своим именем» Джеймс Айвори раскрыл некоторую закулисную информацию. На самом деле роль Оливера должна была достаться Шайе ЛаБафу.
«Шайа приехал в Нью-Йорк на читку сценария с Тимоти Шаламе, оплатив сам билет на самолет, и мы с Лукой Гуаданьино (режиссер картины – прим. ред.) были потрясены. Игра двух молодых актеров была сенсационной; они составили очень убедительную и горячую пару. Но нам пришлось отказаться от ЛаБафа. У него была плохая репутация. Он ссорился со своей девушкой; где-то он отбивался от полиции, когда они пытались его успокоить. И Лука не стал звонить ни ему, ни его агенту. Я послал Шайе письмо по электронной почте, чтобы успокоить его, а затем Лука выбрал Арми Хаммера. И больше никогда не говорил об этом с Шайей», — написал Айвори в своих мемуарах Solid Ivory.
Отметим, недавно и Шайа ЛаБаф, и Арми Хаммер подверглись громким обвинения в насилии.