Кто должен был сыграть с Тимоти Шаламе в «Назови меня своим именем»

«Шайа приехал в Нью-Йорк на читку сценария с Тимоти Шаламе, оплатив сам билет на самолет, и мы с Лукой Гуаданьино (режиссер картины – прим. ред.) были потрясены. Игра двух молодых актеров была сенсационной; они составили очень убедительную и горячую пару. Но нам пришлось отказаться от ЛаБафа. У него была плохая репутация. Он ссорился со своей девушкой; где-то он отбивался от полиции, когда они пытались его успокоить. И Лука не стал звонить ни ему, ни его агенту. Я послал Шайе письмо по электронной почте, чтобы успокоить его, а затем Лука выбрал Арми Хаммера. И больше никогда не говорил об этом с Шайей», — написал Айвори в своих мемуарах Solid Ivory.