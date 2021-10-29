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Кто должен был сыграть с Тимоти Шаламе в «Назови меня своим именем»

Peopletalkиещё 1
2 часа назад

Тимоти Шаламе исполнил главную роль в драме «Назови меня своим именем», которая принесла ему славу в 2017 году. Однако оказалось, что его партнёром по фильму должен был быть не Арми Хаммер!

Кто должен был сыграть с Тимоти Шаламе в «Назови меня своим именем»
Фото: PeopletalkPeopletalk

Сценарист «Назови меня своим именем» Джеймс Айвори раскрыл некоторую закулисную информацию. На самом деле роль Оливера должна была достаться Шайе ЛаБафу.

«Шайа приехал в Нью-Йорк на читку сценария с Тимоти Шаламе, оплатив сам билет на самолет, и мы с Лукой Гуаданьино (режиссер картины – прим. ред.) были потрясены. Игра двух молодых актеров была сенсационной; они составили очень убедительную и горячую пару. Но нам пришлось отказаться от ЛаБафа. У него была плохая репутация. Он ссорился со своей девушкой; где-то он отбивался от полиции, когда они пытались его успокоить. И Лука не стал звонить ни ему, ни его агенту. Я послал Шайе письмо по электронной почте, чтобы успокоить его, а затем Лука выбрал Арми Хаммера. И больше никогда не говорил об этом с Шайей», — написал Айвори в своих мемуарах Solid Ivory.

Отметим, недавно и Шайа ЛаБаф, и Арми Хаммер подверглись громким обвинения в насилии.

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