Кто сыграет в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Выход фильма «Воланд» по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» запланирован на конец 2022 года. Кто сыграет в новой экранизации романа — в материале «Рамблера».

Для съемок режиссер Михаил Локшин собрал внушительный актерский состав. Роль Воланда в фильме исполнит немецкий актер Аугуст Диль. Он снимался в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. В сериале «Мастер и Маргарита», снятом Владимиром Бортко в 2005 году, Воланда играл Олег Басилашвили.

Юлия Снегирь стала Маргаритой, сменив Анну Ковальчук, а Евгений Цыганов — Мастером вместо Александра Галибина в последней экранизации. Кстати, в жизни они муж и жена.

В новой картине появится и уже ставший звездой в Голливуде Юрий Колокольников. Он исполняет роль рыцаря Фагота, бывшего регента Коровьева. Еще одного персонажа из свиты Воланда, Азазелло, играет Алексей Розин. Он снимался во многих фильмам Андрея Звягинцева: «Елене», «Левиафане» и «Нелюбви». В сериале Бортко Азазелло был Александр Филиппенко.