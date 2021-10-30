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Кто сыграет в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Анна Шутова
4 часа назад

Выход фильма «Воланд» по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» запланирован на конец 2022 года. Кто сыграет в новой экранизации романа — в материале «Рамблера».

Юлия Снегирь – Анна Ковальчук (Маргарита).
1/7 Юлия Снегирь – Анна Ковальчук (Маргарита).
Фото: Кадр из фильма "Воланд"/ Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
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Евгений Цыганов - Александр Галибин (Мастер).
2/7 Евгений Цыганов - Александр Галибин (Мастер).
Фото: Кадр из фильма "Воланд"/ Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
Аугуст Диль - Олег Басилашвили (Воланд).
3/7 Аугуст Диль - Олег Басилашвили (Воланд).
Фото: Кадр из фильма "Воланд"/ Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
Юрий Колокольников - Александр Абдулов (Коровьев).
4/7 Юрий Колокольников - Александр Абдулов (Коровьев).
Фото: Кадр из фильма "Воланд"/ Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
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Алексей Розин - Александр Филиппенко (Азазелло).
5/7 Алексей Розин - Александр Филиппенко (Азазелло).
Фото: Кадр из фильма "Воланд"/ Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
Данил Стеклов - Владислав Галкин (Иван Бездомный).
6/7 Данил Стеклов - Владислав Галкин (Иван Бездомный).
Фото: Кадр из фильма "Воланд"/ Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
Евгений Князев – Александр Адабашьян (Берлиоз).
7/7 Евгений Князев – Александр Адабашьян (Берлиоз).
Фото: Кадр из фильма "Воланд"/ Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"

Для съемок режиссер Михаил Локшин собрал внушительный актерский состав. Роль Воланда в фильме исполнит немецкий актер Аугуст Диль. Он снимался в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. В сериале «Мастер и Маргарита», снятом Владимиром Бортко в 2005 году, Воланда играл Олег Басилашвили.

Юлия Снегирь стала Маргаритой, сменив Анну Ковальчук, а Евгений Цыганов — Мастером вместо Александра Галибина в последней экранизации. Кстати, в жизни они муж и жена.

В новой картине появится и уже ставший звездой в Голливуде Юрий Колокольников. Он исполняет роль рыцаря Фагота, бывшего регента Коровьева. Еще одного персонажа из свиты Воланда, Азазелло, играет Алексей Розин. Он снимался во многих фильмам Андрея Звягинцева: «Елене», «Левиафане» и «Нелюбви». В сериале Бортко Азазелло был Александр Филиппенко.

Роль Ивана Понырева (Бездомного) исполняет Данил Стеклов, а Берлиоза — Евгений Князев.

Еще в «Воланде» играют Александр Яценко (Алоизий Могарыч), Полина Ауг (Гелла), Леонид Ярмольник (Стравинский), Марат Башарову (Степа Лиходеев) и Иван Верник (Варенуха).

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