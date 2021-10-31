Фильмы ужасов, съемки которых обернулись реальным кошмаром

В преддверии Хэллоуина любителям пощекотать себе нервы предлагаем пересмотреть культовые хорроры. А редакция «Рамблера» собрала фильмы ужасов, работа над которыми обернулась реальным кошмаром.

Фото: Кадр из фильма "Заклятие" Кадр из фильма "Заклятие"

«Заклятие»

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Съемки картины изрядно потрепали нервы не только создателям фильма, но и актерам. Так, исполнительница одной из главных ролей Вера Фармига рассказала журналистам, что, как только она подтвердила свое участие в проекте, на экране ее ноутбука появился черный след от трех когтей, который тянулся через весь экран. Позже такая же отметина появилась на бедре звезды. На этом мистика не закончилась: во время съемок фильма на теле актрисы Джоуи Кинг появились множественные синяки, причину возникновения которых никто так и не смог объяснить.

Напомним, в центре сюжета – всемирно известные детективы, которые расследуют паранормальные явления.

Кадр из фильма "Заклятие"

«Полтергейст»

Все участники съемочного процесса до сих пор с содроганием вспоминают работу над фильмом про полтергейста, который терроризировал семью Боуэнов. Все дело в том, что после премьеры первой части трилогии погибла исполнительница одной из главных ролей – Доминик Данн. Ее задушил бывший возлюбленный. После выхода третьего фильма скончалась юная актриса Хейер О’Рурк. Причина смерти – врожденный стеноз кишечника и ошибочно поставленный диагноз. Многие фанаты объясняют эту череду смертей тем, что во время съемок первого фильма использовались настоящие человеческие останки.

Кадр из фильма "Полтергейст"

«Шесть демонов Эмили Роуз»

Странности, которые происходили во время работы над фильмом, изрядно напугали всю съемочную команду. Так, исполнительница главной роли – актриса Дженнифер Карпентер – рассказала, что в номере, в котором она жила во время съемок, включалось радио. Оно начинало громко играть прямо посреди ночи. Такие же странности происходили и в номере Лоры Линни – только у нее сам по себе включался телевизор.

Напомним, по сюжету картины священника обвиняют в смерти девушки, которой он провел сеанс изгнания дьявола, но он настаивает на вине самого исчадия ада. Теперь он в суде пытается доказать факт существования потусторонних сил и их способности забирать жизни людей.

Кадр из фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"

«Повелители Салема»

О кошмарах, которые происходили на съемках этой картины, рассказала художница Дженнифер Спенс, которая была в составе творческой группы. По ее словам, одна из коллег на одной из локаций (многоэтажный дом в центре Лос-Анджелеса) увидела некую сущность. Женщина так испугалась, что пулей вылетела в коридор и даже отказалась возвращаться за оставленным кошельком.

Снимали фильм и в больнице, которая всегда пользовалась дурной славой. Режиссерам приходилось постоянно делать перерывы, потому что актеры долго не могли находиться в здании. Также на одном из этажей срабатывал звуковой сигнал, которые обычно включается, когда пациенту становится плохо. Но в момент работы над картиной в отделении не было ни одного пациента… Членам съемочной команды было неуютно в стенах больницы, поэтому передвигались они по ее этажам исключительно толпами.

Кадр из фильма "Повелители Салема"

«Шкатулка проклятия»

Еще одни съемки фильма ужасов не на шутку напугали команду. Так, исполнитель одной из главных ролей – актер Джеффри Дин Морган – рассказал, что на площадке взрывались осветительные приборы, члены команды ощущали внезапные порывы ледяного ветра в закрытых помещениях. После завершения работы над картиной сгорел весь реквизит, оставленный на складе – причины пожара экспертам установить так и не удалось.

Напомним, фильм основан на реальной истории молодого человека, который купил некую шкатулку, якобы оказавшуюся пристанищем злого духа из еврейского фольклора.