Игоря Кириллова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Элиной Быстрицкой

Легендарного диктора Игоря Кириллова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актрисой театра и кино Элиной Быстрицкой, передает корреспондент РИАМО. Могилу Кириллова усыпали букетами красных и белых роз, вокруг места погребения диктора установлены венки. Ранее на Новодевичьем кладбище прошло прощание с легендой отечественного телевидения. В траурной церемонии приняли участие десятки человек, среди которых были друзья, близкие и коллеги Кириллова. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст отметил на прощании, что Игорь Кириллов был одним из главных мужских голосов наряду с Юрием Левитаном. Эрнст запомнил диктора как ироничного и доброго человека, который не превратился в памятник самому себе при жизни. Коллега Игоря Кириллова, телеведущий Евгений Кочергин рассказал, что в свое время знаменитый диктор помог ему попасть на центральное телевидение. Телеведущая Алла Данько назвала Кириллова своим наставником. Журналист Эдуард Сагалаев отметил, что Игорь Кириллов был глубоко порядочным человеком с отличным чувством юмора, его голос он назвал уникальным, очень теплым и звучным. Телеведущий Дмитрий Борисов запомнил диктора как удивительно прямого и невероятно любопытного человека. Игорь Кириллов - советский и российский радио- и телеведущий, народный артист СССР. Он был самым узнаваемым голосом телевидения - Кириллов свыше 20 лет вел программу «Время», а также парады в День Победы, выступал с новогодним обращением к жителям страны. В апреле 1961 года Кириллов сообщил об успешном полете в космос Юрия Гагарина. Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Легенда советского телевидения: чем запомнился диктор Игорь Кириллов>>