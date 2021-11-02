10 фильмов о вечеринках, которые нам пока недоступны

Компания друзей отправляется на мальчишник в Вегас, студентки грабят кафе ради долгожданного отпуска: «Рамблер» собрал фильмы о безбашенных вечеринках, которые нам пока недоступны.

Фото: Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе" Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

«Король вечеринок» (2001)

Видео дня

Вэн Уайлдер уже шесть лет учится в колледже, и все никак не может получить заветный диплом – все из-за того, что он без ума влюблен в беззаботную студенческую жизнь. Правда, отец внезапно ставит его перед выбором: либо самому оплачивать седьмой год обучения, либо наконец-то уже стать выпускником. В главной роли снялся Райан Рейнольдс.

Кадр из фильма "Король вечеринок"

«Казанова» (2005)

Сатирическая мелодрама о легендарном сердцееде, который впервые влюбляется по-настоящему. Теперь ему придется применить весь арсенал приемов, рискнуть жизнью и репутацией ради благосклонности избранницы. В главных ролях Хит Леджер и Сиенна Миллер. Фильм стоит посмотреть не только из-за актерского состава и необычного сюжета, но и из-за роскошных вечеринок тех времен.

Кадр из фильма "Казанова"

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

Культовая комедия о приключениях компании друзей, которые решили оторваться в городе грехов — в Лас-Вегасе. Правда, теперь им необходимо вспомнить, что именно произошло на мальчишнике: что за ребенок сидит в шкафу, как в ванную попал тигр и почему у одного из них нет зуба. В одной из главных ролей снялся Брэдли Купер.

Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

«Проект Х: Дорвались» (2012)

Эпическая вечеринка подростков выходит из-под контроля – все из-за того, что молва о ней разлетается слишком быстро. Кстати, фильм основан на реальных событиях, произошедших в Мельбурне в 2008 году и получивших известность на весь мир. Тогда вечеринка, которую подросток устроил в отсутствие родителей, закончилась массовыми беспорядками, прибытием полицейских с собаками и даже вызовом военного вертолета.

Кадр из фильма "Проект Х: Дорвались"

«Отвязные каникулы» (2012)

Четыре студентки, которые дружат еще со школьной скамьи, грабят кафе ради отпуска на весенних каникулах. Им в этом помогает весьма сомнительный тип, торговец запрещенными веществами и оружием, знакомство с которым приносит девочкам массу острых ощущений. В главных ролях неоновой драмы Джеймс Франко, Селена Гомес, Ванесса Хадженс, Эшли Бенсон и Рэйчел Корин.

Кадр из фильма "Отвязные каникулы"

«Великий Гэтсби» (2013)

События картины о трагичной любви разворачиваются в Америке 1920-х с ее громкими вечеринками, тайными бизнесами и настоящими чувствами. Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр в мелодраме по мотивам романа Скотта Фицжеральда!

Кадр из фильма "Великий Гэтсби"

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР…

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

«21 и больше» (2013)

Двое друзей уговаривают третьего отметить его 21-ый день рождения прямо накануне важного экзамена. Никто и не думал, что одна бутылка пива превратится в реки алкоголя, а вечеринка – в бурное и непредсказуемое приключение. И где же они окажутся утром?

Кадр из фильма "21 и больше"

«Между делом» (2015)

Владелец малого бизнеса и двое его коллег отправляются в Европу, чтобы совершить самую важную сделку в их жизни. Но обычная командировка превращается в итоге в сумасшедшее приключение, полное вечеринок. В главных ролях Дэйв Франко и Винс Вон.

Кадр из фильма "Между делом"

«Свадебный угар» (2016)

Комедия с фривольным юмором об отвязных братьях, которые находят себе подружек, чтобы отправиться на свадьбу сестры на Гавайях. Однако их избранницы оказываются совершенно неуправляемыми и готовы превратить праздник в настоящий ад. В главных ролях Зак Эфрон и Анна Кендрик.