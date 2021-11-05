Киноманы обратили внимание на диалоги в фильме Нолана: видео

Фильм Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) наделал много шума в момент, когда вышел в широкий прокат. Правда, отзывы о нем были смешанные: одни посчитали картину гениальной, другие уверены, что фильм попросту переоценен.

По прошествии времени в TikTok появилось видео, которое быстро разлетелось по интернету: автор ролика обратил внимание на диалоги в "Доводе", Беседующие герои зачастую повторяют последнюю фразу того, с кем только что говорили. Автор видео заметил, что таких эпизодов в фильме не один или два, а их много.