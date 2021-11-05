Почему Боярского убрали из «Отпуска за свой счет»

Лирическая комедия о милой воспитательнице детского сада Кате Котовой, которая приехала в Москву по зову сердца, была создана в период тесной дружбы СССР и Венгерской республики. В фильме даже можно найти ненавязчивую рекламу главного венгерского импорта — автобусов «Икарус», которые еще долго колесили по дорогам нашей страны.

Фото: Кадр из фильма «Отпуск за свой счет» Кадр из фильма «Отпуск за свой счет»

Однако мало кто знает, что в картине снялся и Михаил Боярский, но зрители его так и не увидели. Почему это случилось и что произошло — в материале "Рамблера".

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Сценаристы видели в главной роли Евгению Симонову, но режиссер Виктор Титов выбрал Любовь Руденко — ее дуэт с Костолевским, который играл избранника Кати Юру, сложился еще на театральной сцене. Однако решение режиссера не устроило худсовет, и они настояли на кандидатуре Ольги Мелиховой. Ее работа в «Тростинке на ветру» произвела большое впечатление на киноначальство. Актриса о высоком покровительстве не знала, и враждебное отношение коллег по фильму ее удивило.

А Любовь Руденко досталась небольшая роль секретарши героя Ширвиндта.

На съемках Костолевский познакомился со своей первой женой Еленой Романовой, она играла девушку Юры. А Миклош Калочаи, исполнивший роль Ласло, снялся в картине вместе со своей женой Викторией Байзой, она сыграла Магду, с которой Юра флиртует в Будапеште.

В перерывах между съемками группа занималась шопингом. Таможенники снисходительно отнеслись к негабаритным грузам популярных актеров. Например, Гурченко привезла из Венгрии красивый ковер.

Кстати, мало кто знает, но в фильме сыграл и Михаил Боярский. Ему досталась роль еще одного приятеля главного героя, известного артиста. Но зрители его не увидели. По распоряжению главы Гостелерадио сцены с ним вырезали из советской версии картины, и они остались только в венгерском варианте. Дело в том, что перед премьерой Боярский в числе некоторых других своих коллег по цеху стал героем фельетона об алчных артистах, которые нелегально зарабатывают на «левых» концертах.