4 фильма, чтобы убежать от реальности

Одинокие дети ищут волшебную страну, а отчаявшийся бродяга — священный Грааль в Нью-Йорке. «Рамблер» собрал несколько кинолент для тех, кому не чужд эскапизм. Главное в этом деле не переборщить.
Джесс Аарон (Джош Хатчерсон) — чувствительный и замкнутый мальчик, который больше всего любит рисовать. Одноклассники его третируют, отец не понимает, а старшие сестры относятся пренебрежительно. Но скучные будни неожиданно преображаются, когда в классе появляется необыкновенная новенькая Лесли Берк (Анна-София Робб). Она умеет видеть волшебное в заурядном, поддерживает его мечту стать художником и показывает ему сказочную страну Терабитию, которая находится прямо за рекой. Заброшенный домик на дереве становится их тайным убежищем, а Терабития — местом удивительным приключений. Лесли и Джесс обмениваются заветными подарками: она дарит ему краски, а он ей собаку. Они объединяются и дают отпор недоброжелателям в школе, но однажды все рушится. Финал этого фильма доводит до слез даже самых хладнокровных зрителей.
Джек (Джефф Бриджес) ведет собственное шоу на радио. Слушатели обожают его за фирменный цинизм и саркастичные шутки. Но однажды Джек переходит черту. Ему звонит поклонник и рассказывает, что ему наконец удалось побывать в кафе для мажоров, куда он давно хотел попасть. Джек ядовито советует ему перестрелять всех этих надменных яппи. Парень действительно устраивает бойню, а под конец и сам кончает жизнь самоубийством. Коллеги открыто обвиняют Джека в этой трагедии, он же, чувствуя свою вину, впадает в депрессию, спивается и решает покончить с собой.
Однако его неожиданно спасает странный бродяга Пэрри (Робин Уильямс), который одержим легендами о короле Артуре и мечтает обрести святой Грааль, который, как он считает, находится на Манхэттене. Джек узнает, что Пэрри когда-то был профессором истории и потерял жену во время той самой бойни в кафе. Чтобы хотя бы частично загладить свою вину Джек предлагает новому знакомому свою помощь. Вместе с ним Джек постепенно погружается в мир фантазий с рыцарями, замками и волшебным народом. «Король-рыбак» — один из лучших фильмов Тэрри Гиллиама.
Джеймс Барри (Джонни Депп) переживает провал своей пьесы и разлад с женой. Преодолеть кризис ему помогает случайная встреча в парке с вдовой Сильвией Дэвис (Кейт Уинслет) и ее сыновьями. Мимолетное знакомство перерастает в дружбу, хотя один из мальчиков, Питер, сначала не принимает Джеймса, так как думает, что тот хочет заменить им отца. Пытаясь изменить его мнение, Джеймс Барри в порыве вдохновения начинает сочинять пьесу о Питере Пэне, мальчике, который не хотел взрослеть, и о волшебной стране с индейцами, феями и пиратами. Успех пьесы превосходит все ожидания писателя и становится утешением в горе не только для него, но и для мальчиков. Фильм представляет собой вольное изложение биографии Джеймса Барри.
Картина, которая с юмором обыгрывает все стереотипы волшебных историй, но при этом остается романтической, забавной и прекрасной сказкой. И ребусом для тех, кто любит поискать отсылки.
Дедушка (Питер Фальк) навещает больного внука (Фред Сэвидж) и читает ему сказку «Принцесса-невеста». Красавица Лютик (Робин Райт) живет на маленькой ферме. Она и есть принцесса-невеста, хотя на самом деле принцессой не является да и королевой не станет. За ней ухаживает верный Уэстли (Кэри Элвес) — не рыцарь, а обыкновенный батрак, который при этом выполняет все ее пожелания, порой безрассудные. Заручившись согласием девушки, Уэстли уезжает, чтобы заработать денег на пышную свадьбу. Вскоре Лютик узнает, что его корабль потопил ужасный пират Робертс, который не берет пленников. Лютик клянется, что больше никого не полюбит, но через пять лет принимает предложение принца Хампердинка (Крис Сарандон) — вовсе не идеального героя, а довольно неприятного типа. Но свадьба срывается, так как девушку похищает троица колоритных бандитов. Так начинается невероятное путешествие принцессы-невесты.