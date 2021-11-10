4 фильма, чтобы убежать от реальности

Одинокие дети ищут волшебную страну, а отчаявшийся бродяга — священный Грааль в Нью-Йорке. «Рамблер» собрал несколько кинолент для тех, кому не чужд эскапизм. Главное в этом деле не переборщить.

Фото: Кадр из фильма «Мост в Терабитию» Кадр из фильма «Мост в Терабитию»

«Мост в Терабитию»

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Джесс Аарон (Джош Хатчерсон) — чувствительный и замкнутый мальчик, который больше всего любит рисовать. Одноклассники его третируют, отец не понимает, а старшие сестры относятся пренебрежительно. Но скучные будни неожиданно преображаются, когда в классе появляется необыкновенная новенькая Лесли Берк (Анна-София Робб). Она умеет видеть волшебное в заурядном, поддерживает его мечту стать художником и показывает ему сказочную страну Терабитию, которая находится прямо за рекой. Заброшенный домик на дереве становится их тайным убежищем, а Терабития — местом удивительным приключений. Лесли и Джесс обмениваются заветными подарками: она дарит ему краски, а он ей собаку. Они объединяются и дают отпор недоброжелателям в школе, но однажды все рушится. Финал этого фильма доводит до слез даже самых хладнокровных зрителей.

«Король-рыбак»

Джек (Джефф Бриджес) ведет собственное шоу на радио. Слушатели обожают его за фирменный цинизм и саркастичные шутки. Но однажды Джек переходит черту. Ему звонит поклонник и рассказывает, что ему наконец удалось побывать в кафе для мажоров, куда он давно хотел попасть. Джек ядовито советует ему перестрелять всех этих надменных яппи. Парень действительно устраивает бойню, а под конец и сам кончает жизнь самоубийством. Коллеги открыто обвиняют Джека в этой трагедии, он же, чувствуя свою вину, впадает в депрессию, спивается и решает покончить с собой.

Однако его неожиданно спасает странный бродяга Пэрри (Робин Уильямс), который одержим легендами о короле Артуре и мечтает обрести святой Грааль, который, как он считает, находится на Манхэттене. Джек узнает, что Пэрри когда-то был профессором истории и потерял жену во время той самой бойни в кафе. Чтобы хотя бы частично загладить свою вину Джек предлагает новому знакомому свою помощь. Вместе с ним Джек постепенно погружается в мир фантазий с рыцарями, замками и волшебным народом. «Король-рыбак» — один из лучших фильмов Тэрри Гиллиама.

Кадр из фильма «Волшебная страна»

«Волшебная страна»

Джеймс Барри (Джонни Депп) переживает провал своей пьесы и разлад с женой. Преодолеть кризис ему помогает случайная встреча в парке с вдовой Сильвией Дэвис (Кейт Уинслет) и ее сыновьями. Мимолетное знакомство перерастает в дружбу, хотя один из мальчиков, Питер, сначала не принимает Джеймса, так как думает, что тот хочет заменить им отца. Пытаясь изменить его мнение, Джеймс Барри в порыве вдохновения начинает сочинять пьесу о Питере Пэне, мальчике, который не хотел взрослеть, и о волшебной стране с индейцами, феями и пиратами. Успех пьесы превосходит все ожидания писателя и становится утешением в горе не только для него, но и для мальчиков. Фильм представляет собой вольное изложение биографии Джеймса Барри.

«Принцесса-невеста»

Картина, которая с юмором обыгрывает все стереотипы волшебных историй, но при этом остается романтической, забавной и прекрасной сказкой. И ребусом для тех, кто любит поискать отсылки.