Роли, от которых отказывались, а они оказались шедеврами

Мэттью Макконахи отказался играть в «Титанике», а Аль Пачино мог бы стать магнатом в «Красотке».

Фото: Кадр из фильма «Титаник» Кадр из фильма «Титаник»

Во всемирно известных фильмах уже сложно представить иной состав актеров. Но на начальном этапе режиссеры и продюсеры хотели видеть совсем другие лица. Часто звезды отказываются от ролей, так как не согласны с некоторыми деталями или вообще считают, что фильм провалится в прокате. А зачастую те, кто соглашается на участие, получают массу наград и прорыв в карьере. WomanHit.ru вспомнил роли, которые изначально должны были играть другие актеры.

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Виола, «Влюбленный Шекспир»

В этом фильме изначально должна была играть Джулия Робертс, но она отказалась от роли Виолы, так как Дэниел Дей-Льюис, ее молодой человек на тот момент, не захотел принимать участие в кинокартине. Роль предложили Гвинет Пэлтроу, и не зря — она получила за нее «Оскар».

Джек и Роза, «Титаник»

Режиссер фильма Джеймс Кэмерон мечтал, чтобы роль Джека исполнил Мэттью Макконахи. Но когда актер получил на руки сценарий и прочитал его, он сказал, что история для него скучная и совершенно не интересная. Однако Кэмерон не сдавался и все-таки попросил прийти Мэттью на пробы. Но последний даже не вышел на связь. С Леонардо Ди Каприо никаких проблем не было, и он блестяще справился с ролью. Интересно, что на кастинг приходили еще Кристиан Бейл и Маколей Калкин.

С Розой также все было непросто. Изначально главную героиню должна была сыграть Гвинет Пэлтроу, но и она отказала режиссеру. А вот Кейт Уинслет слезно просила дать ей шанс. Кэмерон утвердил Кейт, она сыграла эту роль и в результате была номинирована на «Оскар».

Эдвард и Вивиан, «Красотка»

Роль Эдварда Льюиса должен был исполнить Аль Пачино. Он даже пришел на несколько репетиций с Джулией Робертс, но понял, что герой кинокартины ему неинтересен, и отказался от подписания контракта. На эту роль еще приглашали Кристофера Рива, Дэниела Дэй-Льюиса, Дензела Вашингтона. Но именно Ричарду Гиру посчастливилось занять место мультимагната. На кастинг на роль Вивиан приходили многие известные актрисы того времени.

Для Дайаны Лейн уже начали шить костюмы, но она в последний момент отказалась. Мишель Пфайффер не понравился сценарий. А Дэрил Ханна сказала, что не примет участие в съемках, так как этот фильм унижает всех женщин. Роль досталась 21-летней Джулии Робертс, которая ее и прославила на весь мир.

Нео, «Матрица»