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Топ фильмов с неожиданной концовкой

Peopletalk
4 часа назад

На вечер: топ фильмов с неожиданной концовкой

Топ фильмов с неожиданной концовкой
Фото: Кадр из фильма «Семь»Кадр из фильма «Семь»

Эти фильмы ты точно досмотришь до конца! Рассказываем о картинах с самым неожиданным финалом.

«Семь»

Драматический триллер 1995-го с Брэдом Питтом и Морганом Фриманом в главных ролях! Это история о детективе, на которого за неделю до ухода на пенсию сваливаются две неприятности: молодой напарник и изощренное убийство.

«Невидимый гость»

Марио Касас в роли молодого бизнесмена, которого обвиняют в убийстве любовницы. За защитой он обращается к лучшему в стране специалисту по выходу из сложных ситуаций – для нее это дело последнее, и она не собирается его проигрывать.

«Законопослушный гражданин»

Окружной прокурор пошел на сделку с преступниками и освободил их из тюрьмы. Тогда главный герой (его играет Джерард Батлер), чьи жена и ребенок погибли от рук убийц, решает отомстить всем самостоятельно. Очень крутой финал!

«Фокус»

Уилл Смит и Марго Робби в фильме о профессиональном мошеннике, влюбившемся в свою «коллегу». Правда, отношения становятся для них проблемой, когда начинают мешать бизнесу.

«Счастливое число Слевина»

Слевину не везет: дом опечатали, девушка ушла к другому, зато друг предлагает пожить в его пустой квартире, пока сам уезжает из Нью-Йорка. В это же время криминальный авторитет хочет рассчитаться с бывшим партнером за убийство сына и заказать его наследника… В главных ролях Джош Хартнетт, Брюс Уиллис и Морган Фриман!

«Семь жизней»

Драма об инженере, отправляющемся в необычное путешествие, во время которого он встречает семерых незнакомцев и свою любовь. Очень трогательно!

«Достать ножи»

Новинка с шикарным кастом: в главных роях Дэниел Крейг, Ана де Армас и Крис Эванс. Это комедийный детектив о загадочном убийстве состоятельного писателя. Под подозрением вся семья!

«Ева»

Изабель Юппер в очень красивом французском триллере о писателе, случайно оказавшемся под одной крышей с загадочной девушкой. Кто она на самом деле?

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