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Осталось 50 дней: фильмы, которые настроят на Новый год

Мира Маркина
4 часа назад

Писательница летит на другой конец страны, чтобы сделать сюрприз незнакомцу из приложения для знакомств, девушки на несколько дней меняются домами, чтобы перезагрузить свою жизнь: в качестве напоминания о том, что до Нового года осталось всего 50 дней, «Рамблер» собрал фильмы, которые подарят предпраздничное настроение.

Осталось 50 дней: фильмы, которые настроят на Новый год
Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену"Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

«Реальная любовь» (2003)

Видео дня

Сюжет фильма состоит из девяти параллельно развивающихся историй. Действия картины начинают разворачиваться за 5 недель до Рождества, а кульминация всех сюжетов приходится на сочельник. В главных ролях сильнейший актерский состав: Хью Грант, Билл Найи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Алан Рикман, Кира Найтли и другие.

Кадр из фильма "Реальная любовь"

«Ноэль» (2004)

Действия фильма разворачиваются в канун Рождества. В центре сюжета – истории нескольких людей, которых судьба случайным образом сталкивает в больнице. Они ждут чуда, и их жизнь действительно изменится после встречи в столь не праздничном месте. В главных ролях Сьюзен Сарандон, Пол Уокер и Пенелопа Крус.

Кадр из фильма "Ноэль"

«Отпуск по обмену» (2006)

История о том, как две девушки (англичанка и американка) решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. Рождественский ромком объединил американских и британских звезд, так, в картине снялись Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

«Четыре рождества» (2008)

Влюбленная пара, Брэд и Кейт, планируют встретить Рождество вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее мама и папа в разводе. Теперь им предстоит за один день объехать четыре семьи, чтобы отметить праздник… В главных ролях рождественской комедии Винс Вон и Риз Уизерспун.

Кадр из фильма «Четыре Рождества»

«Любите Куперов» (2015)

Шарлотта Купер решает собрать за рождественским столом всех членов семьи – аж четыре поколения. Правда, по иронии судьбы накануне праздника гости попадают в нелепые ситуации, из-за чего за ужином разгорается настоящий семейный скандал. За всем этим сумасшествием наблюдает еще один член семьи – пес Рэкс. А у него собственный взгляд на происходящее.

Кадр из фильма "Любите Куперов"

«Принц на рождество» (2017)

В канун Рождества начинающая журналистка отправляется заграницу, чтобы узнать о принце, который готовится стать королем Алдовии. Девушке хитростью удается задержаться во дворце, чтобы выведать все тайны скрытного наследника, который известен только громкими расставаниями с девушками.

Кадр из фильма "Принц на Рождество"

«Рождество на двоих» (2019)

Романтичная история о Кейт, у которой все в жизни идет наперекосяк. Но однажды она устраивается работать эльфом в магазин подарков и знакомится с красавчиком Томом… Главную героиню играет Эмилия Кларк, а картина отлично настраивает на стремительно приближающиеся новогодние праздники.

Кадр из фильма "Рождество на двоих"

«Пара на праздники» (2020)

Это история Слоан и Джексона, которые устали проводить праздники в одиночестве. Поэтому, когда эти два незнакомца встречаются, они обещают стать «парой на праздники» друг для друга. Но у судьбы, конечно, есть свои планы на героев… В главных ролях Эмма Робертс и Люк Брейси.

Кадр из фильма "Пара на праздники"

«Неуловимый аромат любви» (2021)

Комедийная мелодрама с Ниной Добрев в главной роли о наивной писательнице из Лос-Анджелеса, которая встретив идеального парня в приложении для знакомств, летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули.

Кадр из фильма "Неуловимый аромат любви"
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