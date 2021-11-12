Вышел первый трейлер продолжения "Секса в большом городе"

В сети появился первый трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе». Он был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса HBO Max.

В видео появляются три из четырех главных героинь — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис). В ролике также можно увидеть Мистера Бига в исполнении Криса Нота.

«Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава», — произносит голос за кадром.

Премьера проекта «И просто так» (And Just Like That) состоится 9 декабря.