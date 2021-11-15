Продолжение культового ретро-детектива Первого канала «Мосгаз» выйдет 15 ноября в Okko до эфира на ТВ

Подписчики мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера, увидят премьеру нового сезона ставшего уже культовым сериала «Мосгаз» до эфира на ТВ.

Первые 4 эпизода многосерийного фильма Первого канала «Мосгаз. Дело № 8: Западня» будут доступны в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 15 ноября.

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Серия ретро-детективов о майоре Черкасове состоит из фильмов: «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана», «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова («Формула мести»), «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова («Катран»), которые также пополнили библиотеку Okko и уже доступны подписчикам для просмотра. Леденящие душу истории преступлений, в большинстве своем, громкие убийства, в фильмах цикла почти все взяты из реальных уголовных дел.

Москва, 1980 год. Перед МУРовцами поставлена задача: не допустить в столице ни одного преступления, очистить город от всех сомнительных элементов. К выполнению привлечен даже убойный отдел. Черкасову и его команде поручена война с проституцией и фарцой. Но, вместо этого, Иван Петрович вынужден расследовать одно убийство за другим. В центре событий оказывается недавно вышедший из заключения бандит по кличке Череп. Почти все совершаемые преступления происходят при нем, при этом прямых доказательств, что именно Череп причастен к преступлениям, нет. Доказать его вину невозможно, невиновность – под большим сомнением. Будто кто-то невидимый постоянно спасает Черепа от гибели и подозрений. Главное, чтобы он был на свободе и жив и кому – то это очень нужно. Черкасов попадает в замкнутый круг убийств и спасений. Может быть, это самое сложное дело в практике майора.

В новом сезоне у проекта новый режиссер Сергей Попов, который работает с командой впервые, хотя знает некоторых актеров больше двадцати лет.

«Мосгаз» — это продюсерский проект. Денис Евстигнеев выступает в нем не только как продюсер, но и как шоураннер, а также хранитель традиций. Как режиссер, который впервые вошел в уже сформированный годами сериал, я понимал, что способ рассказа истории менять не надо, но интонация рассказа – это то, чем может отличаться моя режиссура от других работ в «Мосгазе». Стилистика же проекта и так потрясающа, учитывая его долгожительство и народную любовь. Майор Черкасов, по сути, эдакий Клинт Иствуд нашего кино

Сергей Попов

Режиссер сериала «Мосгаз. Дело № 8: Западня»