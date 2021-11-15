Что смотреть в кино с 18 ноября

Долгожданные премьеры, которые перенесли на более поздний срок из-за нерабочих дней в России и другие достойные внимания фильмы в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"» Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"»

"Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»"

Видео дня

Фильм Уэса Андерсона, рассказывающего о работе редакции вымышленного американского еженедельного журнала, офис которого расположен во Франции, смогут, наконец, увидеть и российские зрители. Премьера была перенесена на более поздний срок из-за введения в России нерабочих дней. Три сюжетных линии режиссер объединил одной репортерской тематикой.

"Последняя дуэль"

В основе сюжета картины — история рыцаря Жана де Карружа. Вернувшись с войны он узнает, что над его супругой надругался сосед Жак Ле Гри, но доказать его вину он не может. За разрешением спора Жан обращается к королю Франции Карлу VI за помощью. Тот же решает, что дело может быть разрешено лишь в результате дуэли. Это единоборство между Карружем и Ле Гри станет последней санкционированной дуэлью в истории Франции. На проблему режиссер предлагает зрителю посмотреть с точки зрения трех действующих лиц: Жана де Карружа, его супруги Маргариты и Жака Ле Гри.

"Король Ричард"

Спортивная драма Маркуса Грина, в основу которой положена история Ричарда Уильямса, отца знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс. Он сам редко играл в теннис и мало что понимал в тренировках профессиональных спортсменов, но сделал все возможное, чтобы его дочери достигли небывалых высот.

"Небо"

Экранизация реальной истории спасательной операции подполковника Олега Сошникова и капитана Константина Муравьева, которые были сбиты турецким истребителем во время боевого вылета. За ходом спасательной операции следила вся страна, произошедшее упоминали практически во всех мировых СМИ. Летчикам удалось успеть катапультироваться, но остаться в живых и вернуться домой смог только один.

"Лощина мертвецов"