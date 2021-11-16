9 лучших фильмов-таймкиллеров

Математический гений подрабатывает бухгалтером у мафии, два киллера, провалившие важное задание, пытаются залечь на дно в бельгийском городке: «Рамблер» собрал фильмы, которые скрасят ваши вечера до Нового года.
Криминальная комедия о двух киллерах, которым злобный шеф после того, как они запороли в Лондоне важное дело, приказывает залечь на дно в небольшом бельгийском городке. Оказавшись на месте, один из наемных убийц начинает флиртовать с местной красоткой, а второй наслаждается неожиданным отпуском. Казалось бы, ничего не предвещало беду в спокойном Брюгге… В главных ролях Колин Фаррелл, Брендан Глисон и Рэйф Файнс.
Искрометная французская комедия об аристократе Филиппе, прикованном к инвалидному креслу, который нанимает в сиделки бывшего заключенного Дрисса. Молодому помощнику удается привнести в размеренную жизнь богача дух приключений. В одной из главных ролей снялся Омар Си.
Драма, основанная на реальных событиях, о цинике-гомофобе Роне Вудруфе, который начинает борьбу со СПИДом. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а после наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. В главных ролях сильнейший шикарный актерский состав: Мэттью МакКонахи, Дженнифер Гарнер и Джаред Лето.
Драма об английском математике и криптографе Алане Тьюринге, который пытается взломать код немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Главную роль в фильме исполнил Бенедикт Камбербэтч.
Райан Гослинг и Эмма Стоун в музыкальной драме о любви, джазе и трудностях в отношениях. По сюжету амбициозная официантка Миа и бармен Себастьян выбирают между личным счастьем и амбициями. Картина стала лауреатом «Золотого глобуса» в 7 категориях!
Остросюжетный боевик о математическом гении с синдромом Аспергера, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Одним из его клиентов становится, казалось бы, законопослушная компания по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковку» в миллионы долларов. Правда, как только бухгалтер приступает к работе, начинают появляться жертвы… В главной роли – Бен Аффлек.
Фрэнсис МакДорманд в драме о женщине, потерявшей дочь, которая пытается достучаться до шерифа с помощью наружной рекламы и добиться справедливости собственными силами. Картина стала лауреатом «Золотого глобуса» и получила «Оскар» за женскую роль.
Путешествие итальянца-вышибалы по прозвищу Болтун и чернокожего пианиста Дона Ширли по Америке 1960-х, которое навсегда изменит жизнь обоих. В главных ролях звезда «Властелина колец» Вигго Мортенсен и Махершала Али. Картина взяла премию «Оскар» за лучший фильм.
Историческая драма о взрослении четырех сестер, их непростых поисках себя, первой любви и горьких разочарованиях. В главных ролях сильнейший актерский состав: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Лора Дерн, Тимоти Шаламе и другие.