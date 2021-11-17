Только для взрослых: мультиков, которые нельзя показывать детям

Мы привыкли ассоциировать мультфильмы с детьми, хотя существует множество взрослых работ, выполненных в жанре анимации. "Рамблер" расскажет про три мультфильма, которые сделаны специально для взрослых.

Фото: кадр из мультфильма "Девять" кадр из мультфильма "Девять"

"Девять"

Ученый хотел изобрести искусственный разум, обладающий душой. Реализовать эту задумку можно было с помощью древнего артефакта, который позволял переселять душу в предмет и обратно. А Канцлера страны мечтал поработить мир. Поэтому он нашел ученого и заставил запустить машину. Это привело к страшной катастрофе и гибели человечества. Но ученый успел сохранить несколько человеческих душ.

"Чико и Рита"

кадр из мультика

Эта страстная история любви началась на Кубе конца 40-х годов. Однажды в клубе встретилась певица по имени Рита и пианист Чико. Казалось, что это любовь. Но после немногих интимных встреч Рита поняла, что Чико не любит ее так, как ей хотелось бы. Поэтому девушка уезжает в Нью-Йорк, чтобы стать звездой эстрады. Много лет спустя, уже будучи известной всему миру, она остается несчастной, потому что так и не обрела свою любовь.

"Метропия"

кадр из мультика