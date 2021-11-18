В США убит рэпер Янг Дольф

Американского рэпера Янг Дольфа (настоящее имя Адольф Роберт Торнтон-младший) застрелили в городе Мемфисе (штат Теннесси). Об этом сообщает Fox News.

Фото: Instagram Instagram

По словам продавцов магазина, ставшими свидетелями убийства, в музыканта стреляли из подъехавшего автомобиля.

Адольф Роберт Торнтон-младший родился в 27 июля 1985 года в Чикаго. Его семья переехала в Мемфис, когда ему было 2 года. В 2016 году он выпустил свой дебютный студийный альбом King of Memphis, который занял 49-е место в чарте Billboard 200. Седьмой альбом музыканта, Rich Slave, был выпущен в 2020 году и стал его самым успешным проектом, заняв четвертое место в Billboard 200.