В США убит рэпер Янг Дольф

Американского рэпера Янг Дольфа (настоящее имя Адольф Роберт Торнтон-младший) застрелили в городе Мемфисе (штат Теннесси). Об этом сообщает Fox News.
По словам продавцов магазина, ставшими свидетелями убийства, в музыканта стреляли из подъехавшего автомобиля.
Адольф Роберт Торнтон-младший родился в 27 июля 1985 года в Чикаго. Его семья переехала в Мемфис, когда ему было 2 года. В 2016 году он выпустил свой дебютный студийный альбом King of Memphis, который занял 49-е место в чарте Billboard 200. Седьмой альбом музыканта, Rich Slave, был выпущен в 2020 году и стал его самым успешным проектом, заняв четвертое место в Billboard 200.
Ранее рэпера уже пытались убить. В 2017 году в него выстрелили возле магазина в Лос-Анджелесе. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, но через несколько часов врачи сказали, что музыкант выживет. Янг Дольф провел две недели в больнице, чтобы оправиться от трех огнестрельных ранений.