5 фильмов, над которыми рыдают и мужчины

Ветеран корейской войны защищает эмигрантов-азиатов, белый учитель читает детям Бугенвиля Диккенса в разгар гражданской войны, а итальянский еврей пытается спасти сына во время войны. «Рамблер» собрал киноленты, которые растрогают даже мужчин.

Фото: Кадр из фильма «Мистер Пип» Кадр из фильма «Мистер Пип»

Принято считать, что мужчины неохотно дают волю эмоциям и тем более плачут. Но эти фильмы нельзя смотреть с холодным сердцем.

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«Гран Торино»

Ветеран корейской войны Уолт Ковальски (Клинт Иствуд) не пользуется симпатией соседей и даже собственных сыновей. Он сварливый и неприятный человек, к тому же ему приходится жить в неблагополучном пригороде Детройта, где уже почти не осталось белых, а на улицах воют банды чернокожих и азиатов. После смерти жены Уолт остается один. Только собака по кличке Дэйзи и автомобиль «Форд Гран-Торино» скрашивают его одиночество. Ковальски много курит и страдает от тяжелого кашля, но отказывается переехать в дом престарелых, как настаивает один из сыновей. Старик не скрывает своей неприязни к живущим по соседству хмонгам, но однажды невольно защищает стеснительного юношу Тао (Би Ванг) и его сестру Сю от агрессии их кузена Фонга, вожака подростковой банды. Благодарная семья Тао отправляет сына к Уолту, чтобы тот помогал ему по хозяйству. Ковальски неохотно принимает помощь, но в конце концов действительно сближается с соседями, хотя и остается грубияном. Он пытается помочь слабохарактерному Тао стать сильнее, увереннее в себе: учит плотничать, устраивает на работу. Однако банда Фонга не оставляет в покое семью Тао. Тогда Уолт Ковальски совершает в одиночку свой последний подвиг, так как не хочет, чтобы Тао, как и он, всю жизнь мучился угрызениями совести.

«Мистер Пип»

Том Уоттс (Хью Лори) — последний белый житель острова Бугенвилль, откуда сбежали все европейцы после гражданской войны. Он живет с уроженкой острова Грейс и открывает школу для местных детей. Но вместо обычных уроков Том Уоттс читает детям свой любимый роман Чарльза Диккенса «Большие надежды». История сироты Пипа оказывается особенно близкой юной Матильде (Экзанья Матси), несмотря на неодобрение ее матери Долорес, которая считает уроки чепухой. Мистер Пип становится воображаемым другом Матильды, а уроки Уоттса — единственной отдушиной в жизни. Но имя Пипа, написанное девочкой на песке, становится причиной ужасных событий, когда в деревню приходят военные. Финал не оставит равнодушным даже сдержанных зрителей.

«Жизнь прекрасна»

Гуидо (Роберто Бениньи) приезжает в Ареццо и влюбляется в учительницу Дору (Николетта Браски). Его чувство юмора, искренность и умение превратить будни в праздник покоряют девушку. Они женятся, открывают книжный магазин и становятся родителями. Война разрушает счастье маленькой семьи. Гуидо вместе с сыном как евреев отправляют в концентрационный лагерь. Тогда Гуидо, чтобы спасти мальчика, придумывает для него игру. Джозуэ (Джорджо Кантарини) не должен привлекать внимание надзирателей, плакать, просить еду или жаловаться. Тогда он победит и в награду получит танк. Наступление американских войск побуждает начальство лагеря ускорить «окончательное решение еврейского вопроса». Тогда Гуидо объясняет сыну, что наступил финальный этап игры: нужно спрятаться и не выходить до тех пор, пока не наступит тишина.

«Мальчик в полосатой пижаме»

Бруно (Эйса Баттерфилд) вместе с родителями и старшей сестрой уезжает из Берлина, так как его отец получил новое назначение. Его мать напугана и нервничает, но ничего не объясняет ребенку. Исследуя окрестности, Бруно обнаруживает причудливую ферму, огороженную колючей проволокой, где живут люди в полосатых «пижамах» с номерами, а из труб день и ночь валит черный дым. Так он знакомится с маленьким Шмуэлем (Джек Скэнлон). Мальчик не понимает, что ферма — это концентрационный лагерь для евреев, где его отец работает комендантом. Наконец Бруно приходит попрощаться с новым другом, так как семья вновь переезжает. Шмуэль рассказывает, что его отец пропал. Тогда Бруно предлагает вместе поискать отца, а для маскировки надевает такую же полосатую пижаму.

«Зеленая миля»