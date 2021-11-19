6 фильмов о том, как непросто быть студентом

Индийские студенты конфликтуют с директором колледжа, американские студентки проникаются идеями феминизма, а блондинка покоряет Гарвард. «Рамблер» собрал картины, которые напомнят о студенческой жизни.

Фото: Кадр из фильма «Улыбка Моны Лизы» Кадр из фильма «Улыбка Моны Лизы»

«Три идиота»

Видео дня

Фархан (Мадхаван) мечтает быть фотографом, но отец видит его только инженером. В институте Фархан подружился с Раджу (Шарман Джоши), парнем из бедной семьи, и Ранчо (Аамир Хан), единственным сыном состоятельного человека. Ранчо резко отличается от других студентов: он спорит с преподавателями и с первого дня конфликтует с директором колледжа, которого студенты прозвали Вирусом. Но самое главное отличие Ранчо от других студентов в том, что он учится ради знаний, а не ради оценок и диплома, хотя и становится лучшим студентом в своем выпуске. В конце концов Ранчо сильно меняет мировоззрение Фархана и Раджу, побуждая их следовать за своими мечтами, а после выпускного дня исчезает. Друзья пытаются его найти и понимают, что не знают о Ранчо почти ничего.

«Улыбка Моны Лизы»

В консервативные пятидесятые годы Кэтрин Уотсон (Джулия Робертс) становится преподавательницей истории искусств в женском колледже Уэллесли. Руководство колледжа придерживается патриархальных взглядов, поэтому студенткам внушают, что главное предназначение женщины — стать хорошей женой и матерью. Но Кэтрин не согласна с таким подходом. На своих занятиях она объясняет, что женщины могут сделать профессиональную карьеру, выйти за рамки навязанной роли хранительницы домашнего очага. Такое поведение не нравится консервативной директрисе колледжа. Но вдохновленные Кэтрин студентки, особенно Бетти (Кирстен Данст) и Джоан (Джулия Стайлз), пересматривают свои взгляды.

«Блондинка в законе»

Эль Вудс (Риз Уизерспун) — звезда своего университета, гламурная красотка, модница и президент женского клуба. Она мечтает выйти замуж за Уорнера (Мэттью Дэвис), но тот расстается с ней, так как намерен сделать политическую карьеру. Он поступает в Гарвард на юридический факультет и планирует жениться на умной девушке. Эль не намерена сдаваться, поэтому она отправляется вслед за любимым, чтобы развеять все стереотипы о блондинках.

«Общество мертвых поэтов»

Семь студентов престижной академии объединяются в тайный литературный клуб «Общество мертвых поэтов» под влиянием Джона Китинга (Робин Уильямс). Эксцентричный преподаватель на первой же лекции объясняет, что смерть неизбежна, а значит нужно жить сегодняшним днем и следовать своему пути. Джон Китинг отличается от чопорных коллег: он говорит с учениками на их языке и прививает вкус к жизни. И тогда Нил Пэрри (Роберт Шон Леонард) решается на бунт — он выбирает искусство вместо медицины, на которой настаивает его отец. Но у любого мятеже есть цена.

«Вписка»

Застенчивый и романтичный первокурсник Алекс (Купер Рэфф) не находит общего языка с другими студентами. Вынужденный ночевать в коридоре общежития Алекс знакомится с обаятельной бунтаркой Мэг (Дилан Гелула). Она предлагает ему прогуляться. Так начинается драматическая история взросления Алекса.

«Университет монстров»