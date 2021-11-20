6 фильмов для тех, кто совсем отчаялся

Отец-одиночка бродяжничает вместе с сыном, подросток выживает посреди океана в компании тигра, а сирота ищет родителей с помощью музыки — «Рамблер» собрал киноленты о людях, которые преодолевают отчаяние, как бы тяжело им не было.

Фото: Кадр из фильма «Нежность» Кадр из фильма «Нежность»

«В погоне за счастьем»

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Крис Гарднер (Уилл Смит) неудачно вложил все семейные сбережения и разорился. Его жена Линда (Тэнди Ньютон) тянет лямку, работая в прачечной калифорнийского отеля. Лавина неоплаченных счетов и штрафных талонов, бедность и отсутствие перспектив делают супругов чужими людьми. Единственное, что их связывает — сын Крис (Джейден Смит). В конце концов Линда уезжает в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни. Мальчик остается с отцом, так как Крис не готов потерять сына. Отчаявшийся отец нанимается стажером в брокерскую фирму. Но стажировка не оплачивается и длится полгода, а денег у Криса нет уже сейчас, поэтому он лишается крыши над головой. Отцу и сыну приходится спать в метро, на улице, изредка — в приюте. Но они оба верят в лучшее. Фильм основан на реальных событиях.

«Жизнь Пи»

На протяжении всего фильма писатель слушает невероятную историю индуса по имени Пи (Сурадж Шарма). Ему было 15 лет, когда его отец, директор зоопарка, сообщил, что они переезжают в Канаду. Семья забрала половину животных для последующей перепродажи и села на корабль. Но после стоянки в Маниле судно попало в жестокий шторм. Так Пи оказывается в шлюпке посреди океана вместе с гиеной, раненной зеброй, обезьяной и тигром по кличке Ричард Паркер. Естественный отбор побеждает, так что в лодке в конце концов остаются мальчик и тигр, вынужденные дрейфовать вместе с волнами. Пи пытается приручить хищника и выжить, имея только скудные запасы. Лишь несокрушимая вера Пи поддерживает его. Но истинный смысл истории раскрывается в финале, потому что представителям компании-судовладельца. Пи рассказывает другую версию истории. Зритель, как и писатель, может выбрать тот вариант, который ему нравится больше.

«Достучаться до небес»

Мартин Брест (Тиль Швайгер) и Руди Вурлитцер (Ян Йозеф Лиферс) оказались в одной палате с неутешительным диагнозом: у одного неоперабельная опухоль мозга, у другого саркома кости в последней стадии. Но под влиянием совместно распитой бутылки текилы Мартин и Руди решают увидеть море. Они сбегают из больницы на чужом автомобиле, в багажнике которого находят чемодан с миллионом немецких марок. Товарищи едут к морю, а по пятам их преследуют гангстеры, владельца автомобиля и полицейские. Но друзья твердо решили достичь заветного берега.

«Август Раш»

Талантливый Эван Тэйлор (Фредди Хаймор) живет в приюте и слышит музыку повсюду. Он верит, что однажды музыка поможет ему найти своих родителей. Эван уверен, что его родители живы, любят друг друга и мечтают о встрече с ним. Однажды мальчик сбегает в Нью-Йорк и встречает маленького уличного музыканта Артура (Леон Томас III). Тот знакомит его с Максвелом Уолесом (Робин Уильямс), который опекает бродяг, но забирает у них почти все заработанные деньги. Уолес дает Эвану новое имя — Август Раш — и заставляет работать на себя. Он убеждает мальчика в том, что если его настоящее имя станет кому-нибудь известно, то его отправят обратно в приют и о музыке придется забыть. Параллельно зрители узнают, что случилось с родителями Эвана, и почему ребенок оказался в приюте.

«Нежность»

Натали (Одри Тоту) тяжело переживает гибель мужа, которого сбила машина во время воскресной пробежки. Единственным утешением становится работа, в которую она погружается, ничего не замечая вокруг. Однажды в ее кабинет по работе заходит неказистый и незаметный коллега Маркус (Франсуа Дамиенс). Измученная депрессией Натали неожиданно его целует и переворачивает жизнь скромного служащего. Никто из окружения Натали не понимает ее выбор. Но девушка дает Маркусу шанс изменить ее жизнь и свою, и начать все сначала.

«Любовь и прочие обстоятельства»