По следам трагедий: фильмы про реальные теракты

Терроризм в современном мире технологичен, жесток и масштабен. По статистике, с 2000 по 2016 годы было совершено 72 135 терактов. Больше половины из них были проведены в четырех странах: Ираке, Пакистане, Афганистане и Индии. "Рамблер" сделал подборку фильмов, повествующих о самых масштабных реальных трагедиях.

Фото: Кадр из фильма "Башни-близнецы" Кадр из фильма "Башни-близнецы"

"Потерянный рейс" (2006)

Сюжет фильма повествует нам историю, произошедшую в сентябре 2001 года. В этот момент террористы угнали четыре самолета. То, что случилось с тремя - известно всем, но о четвертом никто ничего не знал. Но в фильме удалось воссоздать картину того ужасного дня. Действие происходит в хронологическом порядке. Фильм основан на трагической истории захвата террористами самолета во время атаки 11 сентября 2001 года.

"Комплекс Баадер-Майнхоф" (2008)

Кадр из фильма "Комплекс Баадер-Майнхоф"

О "Фракции Красной Армии" до сих пор ходят мрачные легенды в Германии. Группа молодых людей в конце 60-х годов прошлого века объявила войну целому государству, которое они считали «полицейским». Ули Элель снял фильм по мотивам одноименного бестселлера Штефана Ауста – известного журналиста и человека, который лично знал многих членов этой террористической организации.

"Башни-близнецы" (2006)

Сюжет фильма основан на реальных событиях 11 сентября 2001 года, и повествует о судьбе нескольких офицеров портовой полиции Нью-Йорка в этот день. Группа полицейских, только узнав о столкновении самолетов с небоскребами Всемирного торгового центра, отправилась на спасение граждан, которые в этот момент находились в башнях центра, и оказалась в одном из зданий, когда оно обрушилось.

"Мюнхен" (2005)

В центре сюжета исторической картины Стивена Спилберга — захват в заложники одиннадцати израильских атлетов и одного полицейского членами террористической палестинской организации "Черный сентябрь" во время Олимпийских Игр 1972 года в Мюнхене, что привело к ответной операции со стороны израильских спецслужб. Главные роли в фильме исполнили Эрик Бана, Дэниэл Крэйг, Киаран Хайндс, Матье Кассовитц и Джеффри Раш.

"22 июля" (2018)

Кадр из фильма "22 июля"